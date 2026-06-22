“No vamos a permitir, haciendo uso de la fuerza de la movilización, que retrocedan las conquistas sociales”: Iván Cepeda tras resultados del preconteo

Iván Cepeda, candidato de la izquierda en las elecciones presidenciales del 2026. (Foto: Captura de pantalla Noticias RCN - 21 de junio de 2026)

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Luego de conocerse los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial, el candidato Iván Cepeda durante su discurso ante sus seguidores aseguró que las reformas y avances impulsados durante los últimos años no podrán ser revertidos.

Durante su discurso, Cepeda hizo un llamado a mantener la calma, pero dejó claro que su movimiento continuará ejerciendo oposición política y defendiendo las transformaciones sociales.

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Iván Cepeda reconoció el preconteo pero envió mensajes contundentes durante su discurso

“Mensajes serenos, mensajes tranquilos, pero mensajes firmes. No vamos a permitir, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política, que retrocedan las conquistas sociales que hemos construido en estos años en Colombia”, afirmó.

El dirigente político también aseguró que “no permitiremos que se violente la democracia, ni nos asustan las amenazas de violentar nuestro ejercicio político. Estamos muy curtidos ya en Colombia. Somos una fuerza resistente que tiene capacidad de sobrevivir en las peores condiciones”.

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Cepeda enumeró varios de los temas que, según dijo, defenderán en adelante: “no permitiremos que se destruya la naturaleza. No permitiremos el fracking indiscriminado. No vamos a permitir que nos quiten el salario vital. No permitiremos que le quiten a los adultos mayores el bono pensional y las conquistas de la reforma pensional. No permitiremos que se destruya la educación pública. No vamos a retroceder en derechos”, expresó.

Asimismo, sostuvo que “somos una fuerza decisoria y se equivocan quienes crean que es posible ignorarla. Aquí estamos y con nosotros se dialoga, no se nos impone arbitrariamente ni autoritariamente decisiones”.

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En otro apartado de su discurso, Cepeda se refirió a los resultados electorales “es evidente que estamos hoy ante un país que ha sido contado en las urnas y que tiene una división por casi que exactas mitades del electorado”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado al diálogo “nuestra invitación, serena, reflexiva y racional, es al diálogo y a buscar un acuerdo nacional que nos permita resolver los grandes problemas estructurales e históricos de la sociedad colombiana”, concluyó.