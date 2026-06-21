“Felicito al Presidente electo”: Federico Gutiérrez a Abelardo De la Espriella tras el resultado del preconteo

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció luego de conocerse los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial y felicitó a Abelardo De la Espriella y a José Manuel Restrepo por la ventaja obtenida en las urnas.

A través de sus redes sociales, el mandatario escribió: “Felicito al Presidente electo @ABDELAESPRIELLA y al Vicepresidente electo @jrestrp. Dos personas preparadas y que aman profundamente nuestro país”.

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Federico Gutiérrez felicitó a Abelardo De la Espriella como presidente electo según el preconteo

Gutiérrez aseguró que ambos dirigentes comprenden la responsabilidad que tendrán al frente del Gobierno Nacional. “Sé que ambos entienden la enorme responsabilidad que hoy tienen de gobernar para los colombianos que los eligieron y para los que no”, expresó.

El alcalde de Medellín también manifestó su disposición para trabajar de manera articulada, “desde Medellín, toda nuestra disposición para trabajar juntos y sacar adelante los proyectos para la gente. Abelardo tuvo un gran respaldo en Medellín y Antioquia, y José Manuel es un paisa más. Esta es una ciudad llena de gente buena, trabajadora, con ganas de salir adelante, y que nunca perdió la fe en Colombia”, afirmó.

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En su mensaje, Gutiérrez hizo un llamado a superar la polarización política, “es momento de dejar atrás el odio, la división y la confrontación permanente. La gente quiere resultados, seguridad, oportunidades reales y vivir mejor”, señaló.

Asimismo, destacó la recuperación que ha tenido Medellín y expresó su optimismo frente al futuro del país. “En Medellín nos recuperamos de un terrible desastre y hoy miramos con optimismo hacia el futuro. Sé que lo mismo pasará en Colombia”.

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El mandatario agregó que las regiones tendrán un papel importante en la relación con el nuevo Gobierno Nacional. “Aquí seguiremos sacando a nuestro país adelante desde las regiones, esta vez de la mano de dos mandatarios que trabajarán con los alcaldes y los gobernadores. Siento mucho optimismo”.

Finalmente, Federico Gutiérrez envió un mensaje de buenos deseos a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo: “les deseo sabiduría, carácter y éxito. Porque si les va bien a ustedes, le va bien a Colombia. Que Dios los acompañe en esta enorme responsabilidad”, concluyó.