“Aún no se puede saber quién es el presidente”: Petro reconocerá los resultados hasta el escrutinio

Gustavo Petro no reconoce los resultados del preconteo de las segunda vuelta

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El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial y aseguró que todavía no es posible determinar quién será el próximo mandatario del país, al advertir que existen irregularidades que deberán ser revisadas durante el proceso de escrutinio.

A través de sus redes sociales, Petro pidió atención sobre las mesas de votación que, según indicó, no cuentan con las firmas de los jurados y solicitó que estas sean impugnadas de manera inmediata.

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Petro no aceptará los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial

“Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato”, escribió el mandatario.

Posteriormente, Petro manifestó que aún no reconocerá un resultado definitivo hasta que concluya el proceso oficial de verificación de votos.

“Aun no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, señaló.

Las declaraciones del mandatario se producen mientras avanza el preconteo de la segunda vuelta presidencial y como mandatario denuncia presuntas anomalías en distintos puntos del país durante la jornada electoral.

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