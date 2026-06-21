Denuncian en redes presuntos tarjetones marcados por De la Espriella durante la segunda vuelta presidencial: aquí los detalles

En medio de la jornada de segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio, una denuncia electoral comenzó a circular con fuerza en redes sociales y abrió un nuevo foco de tensión en la jornada democrática. Según una publicación ampliamente compartida, en el Colegio Britalia, en Barranquilla, habrían aparecido presuntos tarjetones marcados a favor de Abelardo De la Espriella antes de ser entregados a los votantes.

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La denuncia, que incluso fue dirigida al presidente Gustavo Petro, asegura que “en algunas zonas de Colombia se orquesta el fraude electoral” y sostiene que en el video se observa a veedores electorales tomando fotos de los supuestos tarjetones marcados. Sin embargo, hasta el momento de esta publicación, no hay confirmación oficial específica sobre este caso y este medio no ha verificado de manera independiente la autenticidad del video ni el contexto completo en el que fue grabado.

¿Qué se sabe sobre la denuncia en el Colegio Britalia?

Por ahora, lo que existe públicamente es un señalamiento difundido en redes sociales en medio de una jornada particularmente sensible para el país. La denuncia apunta a una presunta irregularidad en un puesto de votación en Barranquilla, pero no se conoce, con corte a esta publicación, un pronunciamiento puntual de la Registraduría, la Fiscalía o la Misión de Observación Electoral sobre ese episodio concreto.

Ese matiz no es menor. Una cosa es que exista una alerta ciudadana que debe ser revisada por las autoridades; otra, muy distinta, es afirmar que ya se probó un fraude electoral. Por eso, en este momento, el caso debe manejarse como una presunta irregularidad denunciada públicamente.

¿Qué dijo la Registraduría sobre la seguridad electoral hoy?

En el marco de la segunda vuelta presidencial, la Registraduría Nacional y la Procuraduría reiteraron la prohibición del uso de celulares y de cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. La única excepción para los ciudadanos es mostrar la cédula digital al jurado al momento de votar.

La entidad también precisó que, en el caso de los testigos electorales debidamente acreditados y los observadores autorizados, el uso de celulares o cámaras está permitido solo a partir de las 4:00 p. m., es decir, una vez cierre la jornada de votación.

A eso se suma que la Registraduría informó la puesta en marcha del Plan Democracia, una estrategia con la que se definió atención reforzada en puestos de votación que requieren mayores medidas de seguridad, con el objetivo de garantizar elecciones libres y en paz.

La segunda vuelta presidencial de este 21 de junio enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, en una jornada en la que la Registraduría habilitó sus plataformas oficiales para consultar información electoral, resultados y servicios de la elección.

En ese contexto, cualquier video, foto o denuncia sobre posibles irregularidades tiene un impacto inmediato. De hecho, durante la jornada también se han conocido advertencias públicas sobre personas que estarían tomando fotos al voto, una práctica expresamente restringida por las autoridades electorales durante el horario de votación.