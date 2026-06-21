Consulte aquí su puesto de votación para la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Puesto de votación en Plaza Mayor. (Foto: Ariadne Agamez - Publimetro Colombia - 31 de mayo de 2026)

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Colombia vive este domingo 21 de junio una jornada decisiva para su futuro político. Más de 39 millones de ciudadanos están habilitados para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años: Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella.

Desde las 8:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde, los colombianos podrán acudir a las urnas para ejercer su derecho al voto en los puestos habilitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

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Consulte aquí su lugar de votación

La Registraduría recordó a los ciudadanos que pueden verificar de manera rápida y gratuita el puesto y mesa de votación asignados para esta jornada electoral a través de su portal oficial:

👉 Consulte aquí su puesto de votación

Para realizar la consulta, el ciudadano deberá ingresar su número de cédula y seguir las instrucciones del sistema, que mostrará la dirección exacta del puesto donde debe sufragar.

Recomendaciones para la jornada electoral

Las autoridades electorales recomendaron a los votantes:

Verificar con anticipación su puesto de votación.

Llevar la cédula de ciudadanía original.

Acudir con tiempo suficiente para evitar congestiones.

Respetar las normas electorales vigentes dentro y fuera de los puestos de votación.

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Una elección que definirá el rumbo del país

La segunda vuelta presidencial enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes obtuvieron las mayores votaciones en la primera ronda electoral. Tras semanas de campaña, debates y recorridos por distintas regiones del país, será ahora el voto ciudadano el que determine quién asumirá la Presidencia de Colombia para el período 2026-2030.

Los primeros boletines oficiales de preconteo comenzarán a conocerse una vez cierren las urnas a las 4:00 de la tarde, mientras que la Registraduría y las autoridades electorales mantendrán el monitoreo permanente de la jornada en todo el territorio nacional.