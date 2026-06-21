“Sin estos requisitos el E14 es cambiable”, Petro lanzó advertencia pocas horas antes de la segunda vuelta presidencial

A pocas horas de la apertura de las urnas para la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio de 2026, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que expresó preocupación por aspectos técnicos relacionados con el proceso de conteo y escrutinio electoral, por lo que pidió a la ciudadanía vigilar la transparencia de la jornada.

La publicación fue realizada hacia las 7:17 de la noche del sábado 20 de junio, cuando faltaban cerca de 12 horas para el inicio de las votaciones en las que los colombianos elegirán al próximo presidente de la República entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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En su mensaje, Petro aseguró que el registrador nacional no respondió favorablemente a una solicitud relacionada con la publicación de los formularios E14, documentos fundamentales para el conteo de votos en cada mesa de votación. Según explicó, había solicitado que en la base de datos se incluyeran elementos de seguridad digital como la estampilla de tiempo y el denominado “candado Hash”, mecanismos que permiten verificar la integridad de la información y detectar eventuales modificaciones posteriores.

El mandatario advirtió que, sin estos requisitos, los formularios podrían ser alterados después de su elaboración, lo que, en sus palabras, pondría en riesgo la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

“Los formularios E14 no pueden cambiar en el tiempo de escrutinio”, escribió Petro, quien agregó que cualquier modificación durante esa etapa representaría un “quiebre del voto ciudadano”.

Además de sus observaciones sobre los aspectos tecnológicos del proceso, el jefe de Estado hizo un llamado a la participación activa de testigos electorales y ciudadanos. Invitó a utilizar plataformas de seguimiento digital para verificar los resultados publicados y pidió a los testigos presentes en las mesas estar atentos a posibles inconsistencias.

Entre las recomendaciones realizadas por el presidente se encuentra la verificación permanente entre el número de votantes que acudieron físicamente a cada mesa y la cantidad de votos registrados. Según señaló, cualquier diferencia debería ser objeto de revisión e incluso de impugnación cuando existan razones que lo justifiquen.

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Petro también insistió en que no debe permitirse el uso de celulares o cámaras dentro de los cubículos de votación, una medida orientada a preservar el carácter secreto del sufragio. Asimismo, advirtió que las empresas de transporte público deben operar con normalidad durante la jornada electoral y señaló que podrían enfrentar sanciones en caso de incumplimiento.

“A esta hora el registrador no contestó favorablemente a mi solicitud de recuperar en la data de base de los formularios E14 que la empresa de los hermanos Bautista va a publicar, específicamente la estampilla del tiempo y el candado Hash. Sin estos requisitos el formulario E14 que tiene los datos de la mesa es cambiable en cualquier momento El presidente de la república invita a la ciudadanía a cuidar el voto a través de la plataforma de testigos digitales, desde su casa. Los formularios E14 no pueden cambiar en el tiempo de escrutinio, si eso sucede hay un quiebre del voto ciudadano. Los testigos electorales en la mesas deben estar listos a impugnar ante cualquier irregularidad.. es clave que todo el día se cuentan cuántos son los efectivos votantes físicos y se compare ese conteo con el número de votos , si es diferente hay que impugnar la mesa y explicar la causa. El testigo digital es clave para cuidar que el E14 no se modifique. Inscríbase en las plataformas que hay para ello y cuide voluntariamente el voto ciudadano. No debe permitirse uso de celulares o cámaras en el cubículo de votación. Las empresas de transporte público deben operar normalmente, sino serán fuertemente multadas”, fue el mensaje completo del presidente Gustavo Petro.

La segunda vuelta presidencial se desarrolla este domingo en todo el territorio nacional bajo la vigilancia de autoridades electorales, organismos de control, observadores internacionales y miles de testigos acreditados. Al cierre de las urnas comenzará el proceso de conteo y consolidación de resultados que definirá quién ocupará la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030.