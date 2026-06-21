¿Suplantación electoral? presidente Petro hizo grave denuncia que afectó a su hijo Andrés

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En medio de la jornada de segunda vuelta presidencial que se desarrolla este domingo 21 de junio de 2026, el presidente Gustavo Petro denunció una presunta irregularidad electoral ocurrida en el exterior y que, según afirmó, afectó a su hijo Andrés Petro.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que cuando su hijo acudió a ejercer su derecho al voto descubrió que otra persona ya había sufragado utilizando su identidad.

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“Mi hijo Andrés Petro que vive en el exterior se acercó a votar a su mesa y descubrió que ya había una señora votado por él. Le permitieron votar pero el cónsul le dijo que eso estaba sucediendo mucho y que antes no sucedía tanto. Debe aumentar la vigilancia de testigos en el exterior”, escribió el jefe de Estado.

La denuncia surge mientras millones de colombianos participan en la segunda vuelta presidencial, en la que el país elegirá a su próximo mandatario entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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Según lo manifestado por Petro, pese a que el registro electoral indicaba que ya se había emitido un voto con los datos de su hijo, las autoridades consulares finalmente le permitieron sufragar. Sin embargo, el presidente aseguró que el propio cónsul le habría comentado que situaciones similares se estarían presentando con frecuencia durante la jornada en el exterior.

La afirmación del mandatario generó de inmediato reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios pidieron una investigación por posible suplantación de identidad electoral, mientras que otros solicitaron que las autoridades entreguen información detallada sobre los casos reportados fuera del país.

Hasta el momento, ni la Registraduría Nacional ni las autoridades electorales encargadas de los procesos de votación en el exterior han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso denunciado por el presidente.

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La situación se suma a otras alertas e informaciones que han circulado durante la jornada electoral, en una elección considerada una de las más importantes y polarizadas de los últimos años en Colombia.