CNE denuncia invasión de propaganda del Pacto Histórico en puesto de votación y ordena su retiro inmediato

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La jornada de elecciones presidenciales en el departamento del Cesar estuvo marcada por denuncias sobre presuntas irregularidades que, según las autoridades electorales, podrían afectar las garantías democráticas de los votantes. El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la región, Rodrigo Esteban Morón Cueto, reportó situaciones preocupantes tanto en el municipio de Agustín Codazzi como en el corregimiento de Chemesquemena, en la zona norte de Valledupar.

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El primer caso fue detectado en Agustín Codazzi, donde el funcionario confirmó la presencia masiva de propaganda electoral en áreas cercanas a los puestos de votación y, en algunos casos, dentro de los mismos puntos habilitados para sufragar.

Alerta electoral en Cesar: denuncian invasión de propaganda y presunto control de votantes en resguardos indígenas

De acuerdo con el reporte entregado por el magistrado, durante la noche previa a la apertura de las urnas, militantes y simpatizantes de la campaña del Pacto Histórico habrían instalado abundante material publicitario en los alrededores de los centros de votación, incumpliendo las disposiciones establecidas por la legislación electoral colombiana.

Según explicó Morón Cueto, esta práctica está prohibida debido a que puede influir en la decisión de los ciudadanos en el momento de ejercer su derecho al voto. La normativa vigente establece que los alrededores de los puestos deben permanecer libres de publicidad política para garantizar condiciones de neutralidad y transparencia durante la jornada electoral.

Ante esta situación, el CNE solicitó el apoyo de las autoridades locales y de la Policía Nacional con el fin de retirar de manera inmediata todo el material instalado en los puntos de sufragio y restablecer las condiciones exigidas por la ley.

Sin embargo, las alertas no terminaron allí. En otra denuncia conocida durante el desarrollo de las votaciones, el magistrado informó sobre presuntas irregularidades en el corregimiento de Chemesquemena, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicción de Valledupar.

De acuerdo con las informaciones recibidas por el organismo electoral, en algunos resguardos indígenas de la zona se habría restringido el acceso libre de los votantes a las mesas de sufragio. Las denuncias indican que supuestos voceros o representantes de las comunidades estarían controlando el ingreso de los electores y, además, marcando directamente los tarjetones antes de que estos fueran depositados.

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El magistrado Rodrigo Esteban Morón señaló que en los resguardos indígenas se habría “cerrado el cerco”, una situación que, de confirmarse, podría constituir un presunto caso de constreñimiento al elector, una conducta sancionada por la legislación colombiana al vulnerar la libertad de decisión de los ciudadanos.

Tras conocerse estas denuncias, las autoridades electorales y organismos de seguridad iniciaron la evaluación de medidas urgentes para intervenir en la zona y verificar las condiciones en las que se desarrolla la votación.

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Las alertas emitidas por el Consejo Nacional Electoral han puesto la atención sobre la necesidad de garantizar que las elecciones en Cesar se desarrollen bajo principios de transparencia, libertad y respeto por los derechos políticos de todos los ciudadanos, mientras avanzan las verificaciones sobre los hechos denunciados.