“La mejor opción”: Iván Mejía explicó por qué vota por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial

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Colombia vive este domingo 21 de junio una jornada histórica con la segunda vuelta presidencial que definirá al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño. Los colombianos acuden a las urnas para elegir entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, en una contienda que ha despertado reacciones desde distintos sectores del país, incluido el deportivo.

Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención en las últimas horas fue el del reconocido periodista deportivo Iván Mejía Álvarez, quien a través de sus redes sociales confirmó públicamente cuál será su decisión en las urnas.

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El comunicador, una de las voces más influyentes y polémicas del periodismo deportivo colombiano durante las últimas décadas, manifestó su respaldo al candidato Iván Cepeda, a quien también apoyó en la primera vuelta.

“Volveré a votar por Iván Cepeda. Creo en él, un hombre mesurado, conocedor del Estado, prestigioso senador, integral, humanista. Votaré nuevamente por quien creo que tiene el concepto social y de justicia. Acompañemos la mejor opción. ¡Cepeda para todos!”, escribió Mejía.

El mensaje fue publicado pocas horas antes de la apertura de las mesas de votación y rápidamente generó reacciones entre seguidores y usuarios de redes sociales, donde la discusión política se ha intensificado en la recta final de la campaña presidencial.

Iván Mejía mantiene una activa presencia en plataformas digitales, desde donde suele pronunciarse sobre temas de actualidad nacional, política y deporte.

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La segunda vuelta presidencial enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella luego de haber sido los dos candidatos más votados en la primera ronda electoral. Los resultados de este domingo definirán quién gobernará Colombia durante los próximos cuatro años.

Las autoridades electorales han dispuesto miles de puestos de votación en todo el territorio nacional y reiteraron el llamado a los ciudadanos para participar masivamente en la jornada democrática.

Se espera que durante el día continúen apareciendo pronunciamientos de figuras públicas, dirigentes deportivos, periodistas y personalidades de distintos sectores del país, quienes han expresado sus posiciones frente a una de las elecciones más importantes de los últimos años.