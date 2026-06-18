“Solo venís a Medellín a mentir y generar odio”: Federico Gutiérrez se despachó por visita de Petro

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. (Foto creada con imágenes de cortesía de la Alcaldía de Medellín y Presidencia)

Federico Gutiérrez arremetió contra Petro tras su visita a Medellín, este 17 de junio de 2026.

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La visita del presidente Gustavo Petro a Medellín volvió a encender la confrontación política con el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, quien respondió a las declaraciones que hizo el mandatario durante su discurso en la capital antioqueña.

A través de su cuenta de X, el alcalde cuestionó el discurso de Petro y aseguró que Medellín y Antioquia continúan avanzando pese a las diferencias con el Gobierno Nacional.

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Fico arremetió contra Petro luego de su visita a Medellín y dijo que solo viene a “mentir y generar odio”

“Petro te veo muy desesperado. Medellín y Antioquia avanzan, pese a vos”, empezó escribiendo el alcalde en el mensaje publicado a través de las redes sociales.

El mandatario local también lanzó fuertes críticas, “solo venís a Medellín a sacar a tus amigos bandidos de las cárceles y ponerlos a tu lado en una tarima o a mentir y generar odio”.

En su mensaje, Gutiérrez sostuvo además que durante la administración de Petro las regiones han sido abandonadas y exigió explicaciones al presidente.

“En tu desgobierno dejaste tirada a la gente de Medellín y Antioquia. Deberías estar dando explicaciones no acusando con mentiras. Ya cesará la horrible noche. No mientas más”, expresó.

El alcalde cerró haciendo referencia al partido de la Selección Colombia, que terminó ganado 1-3 en su primer partido. “Por el momento me veré el partido de Colombia con mi familia. Ni creas que nos vas a amargar el rato”, concluyó.

¿Qué dijo Petro en Medellín?

Durante su intervención en la ciudad, el presidente Petro se refirió a la entrega de bonos pensionales y cuestionó el papel de las autoridades regionales en estos programas.

“La orden que le dieron a los alcaldes de Antioquia y seguro algunos aquí en Medellín es decir que es gracias al gobernador y el alcalde de Medellín, que no puso un peso”, manifestó el mandatario.

Petro agregó que, según él, se estaría utilizando la entrega de estos beneficios para obtener réditos políticos, “poner en los sitios donde se entregan los bonos pensionales a los viejos y viejas para aprovechar nuestro esfuerzo de solucionar de ponerle una sonrisa a todo viejo y vieja”, señaló.