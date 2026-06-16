Tremendo: Caravana por Abelardo De la Espriella terminó en tremendo choque por ir a paso lento

Momento del choque de caravana en favor de Abelardo De la Espriella. (Foto: Tomada de Facebook Chismefrescopaisa - Junio 16 de 2026)

Choque múltiple de caravana en favor de Abelardo De la Espriella

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En las últimas horas se conoció un hecho que involucró a una caravana de apoyo al candidato presidencial Abelardo De La Espriella, que fue realizada el domingo 14 de junio en el sur del Valle de Aburrá, la cual terminó en un aparatoso accidente de tránsito que involucró a varios vehículos y generó una fuerte congestión sobre la autopista Sur.

El incidente se presentó hacia las 2:00 de la tarde, a la altura de la carrera 42, en inmediaciones del sector de Colchones Comodísimos.

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Caravana de apoyo a Abelardo De la Espriella terminó en choque múltiple

Según conoció Q’hubo, los participantes de la movilización avanzaban lentamente con banderas y automóviles cuando, al parecer, un bus de transporte municipal de Caldas impactó por la parte trasera a uno de los vehículos.

La colisión inicial provocó un efecto dominó entre varios carros que hacían parte de la caravana política. A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades no reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales.

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De acuerdo con versiones conocidas, el conductor del bus habría manifestado que no alcanzó a percatarse de la presencia de los vehículos que se movilizaban a baja velocidad, situación que habría desencadenado el choque múltiple.

El siniestro ocasionó complicaciones en la movilidad sobre este corredor vial mientras se atendía la situación.

Según la información conocida por las autoridades de Itagüí, municipio que asumió la atención del caso, el incidente fue detectado inicialmente a través de las cámaras de monitoreo, lo que permitió el desplazamiento de agentes de tránsito al lugar para mediar entre las partes involucradas.

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De acuerdo con el reporte preliminar, los daños materiales fueron resueltos entre las compañías aseguradoras de los vehículos comprometidos en el accidente.

La movilización hacía parte de las actividades de respaldo al candidato presidencial Abelardo De La Espriella y terminó con un gran susto para los participantes, aunque sin consecuencias graves para los ocupantes de los vehículos involucrados.