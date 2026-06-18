“Será una batalla sin miramientos ideológicos”: Cepeda sobre cómo enfrentará la corrupción en su gobierno

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Este jueves, 18 de junio, el candidato presidencial de la izquierda, Iván Cepeda, accedió a una entrevista en Noticias Caracol, en donde aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, impulsará una estrategia de choque contra la corrupción y advirtió que las investigaciones no tendrán distinciones políticas, incluso si involucran a funcionarios de su propia administración.

Durante una entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, el aspirante afirmó que la corrupción dejó de ser un problema aislado y se convirtió en una estructura que afecta diferentes ámbitos del Estado.

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Cepeda aseguró que enfrentará la corrupción “sin miramientos ideológicos”

“He planteado que la corrupción se ha convertido lamentablemente en Colombia en un sistema. Y eso porque se ha dejado sin que se atiendan asuntos esenciales de la vida nacional con relación a ese fenómeno”, manifestó.

Cepeda reveló que una de sus principales propuestas en esta materia será la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción. “En nuestro gobierno vamos a crear un Sistema Nacional Anticorrupción y he propuesto al doctor Iván Velásquez como la figura que va a ser encargada de llevar a cabo el liderazgo y el diseño de ese sistema”, explicó.

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Al ser consultado sobre las acciones concretas que se implementarían para combatir este fenómeno, el candidato aseguró que no se limitará a presentar balances o estadísticas.

“No va a ser informes que se dan periódicamente o cifras o estadísticas. No. Aquí va a haber una batalla sin cuartel contra quienes se roben los recursos públicos en cualquier área y, caiga quien caiga, venga de donde venga, esas personas tendrán que afrontar la ley y la justicia”, afirmó.

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Durante la conversación, Juan Roberto Vargas recordó que el candidato ha señalado en varias oportunidades que uno de los aspectos que debe corregirse es la forma en la que se ha enfrentado la corrupción durante el actual Gobierno de Gustavo Petro.

Ante ello, Cepeda respondió que las medidas no estarán dirigidas únicamente a la actual administración, “lo he dicho con toda claridad. Este y cualquier gobierno y cualquier persona, porque la batalla va a ser, le repito, sin miramientos ideológicos”, sostuvo.

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Asimismo, aseguró que las primeras decisiones se tomarían incluso dentro de su propio gabinete, “quiero decir que lo primero que haré es que se tomarán medidas muy claras frente a personas de mi propio gobierno frente a esta situación”, concluyó el candidato presidencial.