Denuncian que le robaron el computador a investigador que reveló “error” en las cifras del desempleo del DANE

Profesor de la UdeA denunció el robo de su computador pocas horas después de revelar error en cifra de el DANE. (Foto: Captura de pantalla)

Robo a profesor de la Universidad de Antioquia tras investigación que revela erro en cifra de empleo del DANE

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El profesor e investigador de la Universidad de Antioquia, Edwin Torres, denunció el robo de su computador portátil pocos días después de que liderara un estudio que cuestionó las cifras oficiales de empleo reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Según reveló El Colombiano, el hurto ocurrió la noche del miércoles en el sector de Las Palmas, en Medellín. El docente de la Facultad de Ciencias Económicas se encontraba cenando en un reconocido restaurante y, al regresar a su vehículo, encontró uno de los vidrios roto y la desaparición de sus pertenencias.

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Investigador que reveló “error” en las cifras del desempleo del DANE denunció el robo de su computador

De acuerdo con el investigador, el hecho se produjo entre las 9:00 y las 9:30 de la noche, mientras se disputaba el partido entre Colombia y Uzbekistán por el Mundial.

“Cuando terminó el primer tiempo fuimos a revisar el carro y vimos que los vidrios estaban rotos. Ya no había nada adentro”, relató Torres a El Colombiano.

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Tras descubrir el robo, el académico se comunicó con la Policía y posteriormente fue orientado para formalizar la denuncia ante las autoridades competentes.

Al ser consultado por una posible conexión entre el robo y la investigación que recientemente puso en discusión los datos oficiales sobre el mercado laboral, Torres manifestó que espera que se trate de un hecho aislado, aunque admitió que la situación le genera extrañeza.

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Según el mismo medio, en el lugar había otros vehículos, incluso algunos de mayor valor, pero los delincuentes se dirigieron directamente hacia el suyo y sustrajeron dos maletines, uno de los cuales contenía el computador. “Ojalá sea un asunto aislado, pero he frecuentado muchas veces ese restaurante y nunca me había pasado nada”, afirmó.

El medio también informó que las cámaras de seguridad de establecimientos cercanos registraron a dos hombres ejecutando el robo. En las imágenes se observa a uno de ellos acercarse al automóvil y, posteriormente, ambos abandonar la zona en un Chevrolet blanco.

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La investigación encabezada por Torres, titulada “¿Tenemos más o menos formalidad laboral? La historia con las cifras del DANE versus los registros de pago de seguridad social”, concluyó que las cifras sobre empleo formal reportadas por el DANE presentarían inconsistencias.

Mientras la entidad sostiene que durante el último año se generaron 814.000 empleos formales, el análisis de la Universidad de Antioquia señala que, en realidad, se habrían perdido más de 170.000 puestos de trabajo.

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Luego de la publicación del estudio, el DANE respondió que las diferencias encontradas obedecen a que el análisis académico no incorporó la Actualización del Marco 2018, un ajuste metodológico implementado desde 2021 en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Torres aseguró que en el computador hurtado no reposaba información sensible relacionada con la investigación, ya que el trabajo fue realizado con datos públicos disponibles para cualquier ciudadano.