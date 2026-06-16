Les salió el tiro por la culata: Intentaron robarle la moto a una mujer y les salió policía

Capturado joven por intentar robarle la moto a una mujer que resultó ser policía. (Foto: Cortesía Policía Meval)

Capturado por intento de robo de la motocicleta a una mujer policía

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

Lo que sería un nuevo caso de hurto de motocicleta a una mujer en Medellín terminó con uno de los presuntos delincuentes capturado y el otro gravemente herido. Los hechos ocurrieron en el occidente de la ciudad, cuando dos jóvenes intentaron despojar de su vehículo a una mujer que, sin saberlo, era una patrullera de la Policía que se dirigía a iniciar su turno.

De acuerdo con la información conocida, la uniformada se movilizaba hacia la estación de Laureles cuando fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en otra motocicleta.

También le puede interesar: Aseguran que cuatro menores civiles murieron durante un bombardeo contra el Clan del Golfo

Karma: Intentaron robarle la moto a una mujer y era policía

Los sujetos habrían intimidado a la mujer policía con un arma de fuego con la intención de apoderarse del vehículo.

Sin embargo, la víctima se encontraba muy cerca de la estación policial y sus gritos de auxilio fueron escuchados por otros uniformados, quienes acudieron rápidamente al lugar, ubicado en la calle 41 con carrera 75.

Lea también: Por fin: A la cárcel integrantes de ‘Los Selectivos’, banda dedicada a los ‘paseos millonarios’ en la zona T de Bogotá

La reacción de sus compañeros permitió frustrar el robo y dio paso a un procedimiento en el que uno de los sospechosos resultó lesionado, mientras que el otro fue reducido y capturado.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que “se logró frustrar el hurto, pero en la reacción tuvieron que utilizar sus armas y en el ejercicio legítimo de la fuerza impactaron a uno; este bandido fue trasladado a un centro asistencial, donde hoy está bastante grave”, informó el funcionario.

Puede leer: Capturan a extranjero que buscaba menores de edad para servicios sexuales en el Parque Lleras

Durante el operativo, las autoridades también incautaron una pistola, un proveedor, tres cartuchos, uno de ellos modificado, y un teléfono celular.

Según la administración distrital, los implicados tienen 18 y 21 años de edad. El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y deberá responder por los delitos de tentativa de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Mas noticias: Cementerio a cielo abierto: Encuentran un nuevo cuerpo sin vida flotando en el río Medellín en menos de 48 horas

Por su parte, el segundo involucrado permanece bajo atención médica y será judicializado una vez su estado de salud lo permita.

Manuel Villa indicó además que los policías que participaron en el procedimiento cuentan con acompañamiento jurídico por parte de la Alcaldía de Medellín.