Caso Penal Blessd: Juez asegura que no se configuró el delito de secuestro y lo deja en libertad

Audiencia de medida de aseguramiento del cantante Blessd. (Foto: captura de pantalla audiencia, 16 de junio de 2026)

El juzgado 11 Penal Municipal de Control de Garantías decidió no imponer medida de aseguramiento contra el cantante Blessd y las otras tres personas vinculadas al proceso, al concluir que la Fiscalía no logró demostrar una inferencia razonable de autoría o participación en el delito de secuestro extorsivo que les había sido imputado.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento, este martes 16 de junio, la funcionaria judicial señaló que el material presentado por el ente acusador no permitió acreditar el primer requisito exigido por la ley para restringir la libertad de los procesados.

También le puede interesar: Caso penal Blessd: Fiscalía reveló impresionantes detalles de actuación de Blessd en el presunto secuestro del cantante Pirlo

Juez dejó en libertad al cantante Blessd durante la audiencia de medida de aseguramiento

“La cantidad de elementos que hoy está presentando la Fiscalía, pues de los mismos no se desprende el cumplimiento de esa carga que ella tenía frente a esa primera exigencia de inferencia razonable de autoría o participación frente a ese delito de secuestro extorsivo que por parte de ella le fue imputado a estos ciudadanos”, manifestó la juez Lina María Mesa.

La togada explicó que, ante la falta de ese presupuesto, el despacho quedó relevado de estudiar los demás aspectos relacionados con la solicitud de medida privativa de la libertad, entre ellos los fines constitucionales y los requisitos contemplados en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal.

Lea también: Proceso penal de Blessd: El cantante no aceptó los cargos imputados por el delito de secuestro agravado atenuado

“Esta situación entonces hace que por parte de la judicatura quede dispensada de analizar los demás problemas jurídicos que debían abordarse, como esos fines del artículo 308 y el respectivo test de constitucionalidad, porque no se cumplió con ese presupuesto de inferencia razonable de autoría o participación”, explicó.

En consecuencia, la juez determinó que “de ahí que entonces no pueden imponerse ningún tipo de medidas a estos cuatro ciudadanos”, sostuvo.

Puede leer: Habló el abogado de Blessd y aseguró que existe un deseo de la Fiscalía de involucrarlo como figura pública

Sin embargo, la funcionaria judicial aclaró que la decisión no pone fin al proceso penal y que la investigación continuará en curso.

“A quienes de todas maneras se les advierte que el proceso continúa, solamente que de momento ellos lo enfrentarán en libertad”, concluyó la juez Lina María Mesa.

Ante la decisión, la Fiscalía presentó apelación ante el superior y se está espera a la decisión final.