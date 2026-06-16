De la Espriella aseguró que sacará al Ejército a la calle si Petro y Cepeda no aceptan resultados de las elecciones

A pocos días de la segunda vuelta de las presidenciales en Colombia, los dos opcionados a reemplazar a Gustavo Petro en Casa de Nariño están concediendo entrevistas en distintos medios para dar a conocer sus propuestas: es el caso de Abelardo de la Espriella quien estuvo frente a los micrófonos de Blu Radio sometiéndose a las preguntas del reconocido periodista Néstor Morales.

En la tarde de este martes 16 de junio, el autoproclamado ‘Tigre’ se conectó desde Barranquilla a la mesa de Morales para responder a varios de los cuestionamientos de los colombianos y las distintas polémicas en las que se ha visto envuelta su campaña, como la del uso de la camiseta de la Selección Colombia.

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Defensores por la Petria. Foto Abelardo De La Espriella denuncia plan contra su vida y señala red de compra de votos en campaña de Iván Cepeda.

Las primeras impresiones del candidato de ultraderecha: empezó la conversación celebrando su conexión con la gente y dejando en claro que, según él ha sido el candidato más atacado.

“Hay muchísimo fervor, que es lo importante, ya que con José Manuel conectamos con el corazón del pueblo colombiano; es una campaña que no se resuelve con maquinaria ni politiquería. (...) Yo he sido atacado por muchos lados y he tenido una confrontación directa con Gustavo Petro y su heredero Iván Cepeda y no he tenido consideraciones con ellos porque no las merecen. He sido muy directo con el heredero de las FARC, el narcotráfico, Iván Cepeda. (...) Una banda criminal que quiere quedarse en el poder a como de lugar y yo no voy a tener ni florecitas ni cafés con ellos”, afirmó De la Espriella.

Adicionalmente, el candidato aprovechó la intervención para mandarle un mensaje de convencimiento a los votantes de Cepeda; además de a quienes aseguran que “él va a incendiar el país si es presidente”.

“El tono no va a cambiar con aquellos que han querido destruir a Colombia. Voy a traer a la manada del tigre a los votantes de Cepeda; yo gobernaré para ellos también y voy a resolver lo que este y otros gobiernos no han hecho. (...) Yo voy a respetar la oposición si ellos respetan la ley, no voy a perseguir a nadie ni a despatriar a nadie. Eso sí, si respetan el resultado, de lo contrario, actuaré con mano firme. (...) La izquierda radical lo pensará dos veces si intentan desconocer el resultado . Sacaré el ejército a actuar si es necesario, avalándome en la Constitución y el juramento que los militares hicieron”, afirmó.

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¿Cómo quedó la primera vuelta de las presidenciales en Colombia?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia dejó un escenario abierto para la definición del poder. Con una participación del 54,91 % del censo electoral, equivalente a 21,4 millones de votantes, Gustavo Petro lideró la jornada con 8.527.768 votos, correspondientes al 40,32 % del total. En segundo lugar se ubicó Rodolfo Hernández, quien obtuvo 5.953.209 sufragios y el 28,15 % de la votación. Por su parte, Federico Gutiérrez alcanzó 5.058.010 votos (23,91 %), mientras que Sergio Fajardo sumó 888.585 apoyos (4,20 %). Los resultados evidenciaron una fuerte fragmentación del electorado y dejaron más de 5,9 millones de votos en disputa para la segunda vuelta, factor que terminó siendo decisivo en la definición de la Presidencia.