Juez le cortó el chorro a Petro: no podrá usar su cuenta de X para favorecer o perjudicar candidatos

La cuenta de X del presidente Gustavo Petro volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no solo por sus publicaciones, sino por una orden judicial que le pone límites claros en plena recta final electoral. Un juzgado de Medellín ordenó al mandatario abstenerse de usar esa red social y otros escenarios oficiales para enviar mensajes que puedan beneficiar o afectar a los candidatos que siguen en carrera por la Casa de Nariño.

La decisión fue adoptada por el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Medellín como una medida provisional dentro de una acción de tutela presentada por el ciudadano Juan Diego Ríos Rojas. Esto significa que la orden aplica mientras el despacho estudia de fondo si hubo o no una vulneración de derechos en el marco de la contienda presidencial.

En concreto, el juez le ordenó al presidente no utilizar alocuciones oficiales, actos públicos, escenarios internacionales, canales institucionales ni su cuenta de X @petrogustavo, cuando esta sea usada en ejercicio de sus funciones, para difundir mensajes con contenido electoral. Es decir, nada de publicaciones o intervenciones que puedan inclinar la balanza hacia un candidato o en contra de otro.

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La cuenta de X de Petro quedó bajo la lupa

El punto no es menor, porque Petro ha convertido su perfil en X en uno de sus principales canales de comunicación política. Allí suele reaccionar a decisiones judiciales, debates públicos, noticias de coyuntura y señalamientos contra su Gobierno. Sin embargo, en temporada electoral, el uso de esa vitrina toma otro peso.

Según lo reportado sobre la decisión, el juzgado consideró que había elementos suficientes para adoptar una medida preventiva por la cercanía de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio de 2026. Además, el despacho le dio al mandatario un plazo de dos días para responder a los señalamientos dentro del proceso.

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Otro de los puntos que llamó la atención es que la orden también incluye una advertencia sobre mensajes relacionados con un posible fraude electoral. El juez pidió que el presidente se abstenga de divulgar denuncias de ese tipo si no cuenta con pruebas sólidas, pues esos pronunciamientos podrían afectar la confianza ciudadana en el proceso democrático.

La decisión no resuelve de fondo la tutela, pero sí marca un nuevo capítulo en la discusión sobre los límites de participación política de los servidores públicos. En otras palabras, Petro podrá seguir hablando como presidente, pero no usar sus canales oficiales como si fueran tarima de campaña. Y ahí, como suele pasar con todo lo que pasa por su cuenta de X, la conversación apenas empieza.