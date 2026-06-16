Iván Cepeda no bajó de “diablo” a De la Espriella en ‘Fucks News’ por noticia sobre la iglesia y la guerrilla

Colombia está a pocos días de conocer quién será la persona que reemplazará a Gustavo Petro en Casa de Nariño, bien sea el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, o el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, hombre que no bajó a su ‘rival’ de “Diablo” en una reciente entrevista.

Cepeda fue el más reciente invitado al ‘noticreo’ de los comediantes Camilo Pardo y Camilo Sánchez, quienes son abiertamente de pensamiento político de izquierda, los mismos que en su momento apoyaron a Petro con una entrevista en su campaña, de la cual aseguran no recibieron un centavo.

Iván Cepeda en transmisión en vivo de su canal YouTube (@IvanCepedaCastro)

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Justamente, el candidato del Pacto Histórico reaccionó a una noticia falsa que le leyó Camilo Pardo ‘El Mago’ en la que decía: “Filtran audio donde Iván Cepeda hace un pacto con el diablo y la guerrilla para expropiar las iglesias y ganar las elecciones”, a lo que Cepeda contestó:

“Yo no he tenido la oportunidad de tener conversaciones con De la Espriella todavía, ni tampoco debates, y con la guerrilla tampoco después de los acuerdos de paz, y a las iglesias las respeto. (...) Hay muchas cosas que inventan, por ejemplo, un señor puso una tutela porque los cuellos de mi camisa, dice él, son soviéticos, y tengo que ir a responder ante un juez por ese tipo de cosas”, expresó.

Cepeda también aprovechó esta intervención para volver a hablar del uso de la camiseta de la Selección Colombia para fines políticos, específicamente en la campaña de De la Espriella, abogado al que le prohibieron volver a usar esta prenda.

“Hay gente que tiene muchos pasatiempos en Colombia, y hay unas tutelas que son más importantes que el cuello de mi camisa. Por lo menos el tema de la camiseta de la Selección Colombia no es un tema vanal, ya que es una prenda que usa la Selección y ellos nos representan, entonces no se la debería robar una campaña”, añadió Cepeda de quien se espera esté en formatos similares como ‘Por la ventana pódcast’.

¿Cómo quedó la primera vuelta de las presidenciales en Colombia?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia dejó un escenario abierto para la definición del poder. Con una participación del 54,91 % del censo electoral, equivalente a 21,4 millones de votantes, Gustavo Petro lideró la jornada con 8.527.768 votos, correspondientes al 40,32 % del total. En segundo lugar se ubicó Rodolfo Hernández, quien obtuvo 5.953.209 sufragios y el 28,15 % de la votación. Por su parte, Federico Gutiérrez alcanzó 5.058.010 votos (23,91 %), mientras que Sergio Fajardo sumó 888.585 apoyos (4,20 %). Los resultados evidenciaron una fuerte fragmentación del electorado y dejaron más de 5,9 millones de votos en disputa para la segunda vuelta, factor que terminó siendo decisivo en la definición de la Presidencia.

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