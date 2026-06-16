¿Campaña de Abelardo de la Espriella habría pagado millonaria suma a empresa fantasma?

En las últimas horas se conoció una investigación periodística que señala a la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella de hacerle un pago millonario a una supuesta empresa fantasma con el fin de contratar servicios de logística y transporte.

(Lea más noticias sobre la campaña presidencial dando clic en: De la Espriella supera a Cepeda en un 7 % en la recta final hacia la Presidencia: encuesta de Guarumo y Ecoanalítica).

El reportaje, publicado por la revista Cambio este 16 de junio, revela detalles de la organización privada que tuvo un comportamiento anormal en sus ingresos.

Quizás uno de los detalles que más han llamado la atención de la opinión pública tiene que ver con el representante legal de la empresa: resultó ser un estudiante universitario de Ciencias Sociales que reside en Medellín. Según la investigación, el joven recibe un bono de alimentación y tiene una beca debido a la precaria condición socioeconómica en la que se encuentra.

Una vez el medio de comunicación trató de comunicarse con el joven, él borró las redes sociales sin dejar mayor rastro.

Adicionalmente, se conoció que la empresa llevaba tres años liquidada, pero resultó resucitando en febrero pasado después de que una persona adelantó un trámite ante la Cámara de Comercio de Bogotá con el fin de garantizar que se retomaran sus operaciones.

Una vez quedó operativa, la investigación de Cambio advirtió que empezó a registrar millonarios ingresos por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella que le habría girado cerca de 1.299 millones de pesos por los mencionados rubros de transporte y logística.

Otro asunto que ha generado fuertes cuestionamientos es que en la dirección registrada por la empresa se encuentra un establecimiento comercial de comida congelada en el cual negaron cualquier relación con la organización de transporte y logística.

Le piden a la campaña de De la Espriella responder a los señalamientos

La investigación periodística pronto tuvo eco en la opinión pública. La abogada y columnista Ana Bejarano cuestionó el hecho de que la empresa en el pasado se dedicaba a actividades que distaban mucho de los servicios de transporte y logística para los que fue contratada.

“La empresa fantasma que se reactivó hace unos meses para recibir pagos de Abelardo de la Espriella. Antes vendían papas congeladas hoy hacen ‘eventos’ para su campaña”, advirtió Bejarano a través de su cuenta en la red social X.

Los rivales políticos de De la Espriella también aprovecharon la coyuntura para cuestionar a su campaña.

“Esta información de la Revista Cambio debe ser investigada por las autoridades. Una empresa fantasma liquidada hace 3 años, cuyo propietario es un joven vulnerable, fue revivida en febrero, para operar 1.299 millones en transporte y logística para la campaña De La Espriella”, advirtió María José Pizarro, una de las asesoras claves de la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda, el rival de De la Espriella en la segunda vuelta de las elecciones que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio.

Por lo pronto, la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella no se ha referido a estos hechos.