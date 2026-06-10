“Plato de segunda mesa”: Así trató Marbelle a Agmeth Escaf por señalamientos por compra de votos

La segunda vuelta presidencial sigue moviendo el ambiente político en Colombia y las redes sociales se han convertido, otra vez, en una especie de ring donde no solo hablan los candidatos. Cantantes, influenciadores, congresistas y figuras públicas también están tomando partido, lanzando pullas y reaccionando a cada nuevo episodio de campaña.

Una de las que volvió a opinar fue Marbelle, quien criticó al representante a la Cámara Agmeth Escaf, luego de que su nombre apareciera en medio de señalamientos políticos relacionados con una supuesta compra de votos en la Costa Caribe.

La cantante compartió un mensaje en X en el que se refirió al congresista con una frase cargada de burla: “Vean la cara de un corozo triste… Un plato de segunda mesa”, escribió.

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¿Por qué Marbelle criticó a Agmeth Escaf?

La publicación de Marbelle se dio en medio de la controversia por las acusaciones que ha lanzado Abelardo de la Espriella, candidato presidencial que disputará la segunda vuelta contra Iván Cepeda. En los últimos días, De la Espriella ha señalado a políticos cercanos al petrismo y al Pacto Histórico de estar relacionados con una supuesta estrategia de compra de votos en la Costa Caribe.

Entre los nombres mencionados por el candidato aparece el de Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Atlántico y figura del Pacto Histórico. Sin embargo, El País reportó que De la Espriella no ha presentado pruebas concretas de una supuesta compra masiva de votos y que una de las evidencias mencionadas por su campaña sería un video que no muestra ilegalidades.

En ese mismo contexto, el medio señaló que De la Espriella ha hablado de pedir a Estados Unidos revisar a quienes, según él, busquen comprar votos a favor de Cepeda, incluso con posibles consecuencias migratorias o financieras. En esa lista de señalamientos políticos, el candidato mencionó a Escaf y al empresario Euclides Torres.

Agmeth Escaf respondió a los señalamientos

Agmeth Escaf, por su parte, respondió a las acusaciones con una frase en la que apuntó al momento político de la campaña de De la Espriella. Según el reporte de El País, el congresista dijo: “Es notorio su desespero porque en la costa Caribe no tiene posibilidades”.

El cruce muestra la importancia que está tomando la Costa Caribe de cara a la segunda vuelta. Barranquilla, especialmente, se ha convertido en una plaza clave porque en la primera vuelta Iván Cepeda superó por poco a Abelardo de la Espriella en esa ciudad, según el mismo análisis de El País.

Ese dato ayuda a entender por qué cada movimiento en la región genera tanta reacción. Los candidatos no solo están peleando votos nuevos, sino también intentando mover sectores que en la primera jornada electoral no participaron con tanta fuerza o que podrían inclinar la balanza en la votación definitiva.

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