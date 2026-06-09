“Se está comportando como la p**** de EE. UU.”: Agmeth Escaf ataca a De La Espriella tras señalamiento de presunta compra de votos

Este martes 9 de junio, el representante a la Cámara Agmeth Escaf se pronunció frente a los graves señalamientos del candidato Abelardo De La Espriella por presunta compra de votos a favor de Iván Cepeda. Según el también abogado, cerca de 30 políticos de la campaña de su contrincante, entre los que incluyó a Escaf, estarían relacionados con presuntas prácticas de compra de votos. Por ello, incluso, le pidió a Estados Unidos tneerlos en la mira y quitarles la visa.

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Negó señalamientos

En conversación con el medio Blu Radio, el congresista negó rotundamente cualquier vínculo con este tipo de actividades de alteración del proceso electoral y calificó las acusaciones de De La Espriella como irresponsables y lesivas para su reputación.

“Eso es absolutamente falso. Nunca he estado involucrado en un tema de esos, ni hemos trabajado alrededor de ese tipo de acciones en lo absoluto”, aseguró, y agregó que lo dicho por el aspirante de ‘Defensores de la Patria’ haría parte de una estrategia política: “Es notorio su desespero porque, como en la costa Caribe no tiene posibilidades, la única manera en donde él podría llegar a raspar el quito se ha decidido sacar a todos los que estamos en representación del Caribe colombiano”.

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Dura declaración

Escaf aprovechó el espacio para cuestionar la estrategia de De La Espriella de relacionarse con las autoridades estadounidenses y y buscar involucrarlas en discusiones de la política nacional, como es el caso de las elecciones y la presunta compra de votos. “Creo que al señor se le olvida que está en una campaña en Colombia, país autónomo, soberano y democrático”, apuntó, defendiendo que Colombia es una nación soberana.

De hecho, cuando abordó ese tema, lanzó un duro señalamiento contra De La Espriella, pues aseveró que el candidato “se está comportando prácticamente como la perra de los Estados Unidos”. Nestor Morales, quien lo estaba entrevistando, le pidió explicar el alcance de sus palabras, a lo que Escaf respondió que eran una crítica política frente a la actitud de De La Espriella con el gobierno de ese país norteamericano: “Aquí es muy bravito, aquí es muy gritoncito y demás, pero se tiene que arrodillar ante EE.UU. Eso es un coloquio político que existe en todas partes, y ese es su comportamiento”.

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“No sé, el señor perdió todo criterio político, una falta de respeto, una burla absolutamente, y tendrá las consecuencias jurídicas correspondientes”, puntualizó, y anunció que emprenderá acciones legales por considerar que las acusaciones de De La Espriella afectan su honra y buen nombre.



