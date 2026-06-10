Levy Rincón no bajó de “arrastrado” y “muerto de hambre” a Rodrigo Lara por su apoyo a De la Espriella

La segunda vuelta presidencial sigue calentando el ambiente político en Colombia y, como suele pasar en campaña, las redes sociales se convirtieron en otro escenario de disputa. Esta vez, el cruce no vino directamente de los candidatos, sino de una dura crítica del influencer Levy Rincón contra Rodrigo Lara, luego de que este último expresara su apoyo a Abelardo de la Espriella de cara a la votación definitiva.

El mensaje de Rincón se volvió tema de conversación por el tono fuerte con el que cuestionó la decisión política de Lara, hijo del asesinado exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, una de las figuras más recordadas en la lucha del Estado colombiano contra el narcotráfico en los años ochenta.

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¿Qué le dijo Levy Rincón a Rodrigo Lara?

A través de su cuenta de X, Levy Rincón reaccionó al apoyo de Rodrigo Lara a la campaña de Abelardo de la Espriella y lanzó una crítica directa en la que apeló a la historia familiar del exsenador.

“Estás haciendo campaña con el narcotraficante que mandó a asesinar a tu papá. Nunca nadie en Colombia se arrastró y perdió tanto la dignidad como vos. ¡Muerto de hambre hijueputa!”, escribió Rincón en X.

La publicación generó discusión inmediata por dos razones: por el señalamiento político que hace el influencer y por el lenguaje usado contra Lara, en medio de una campaña que ya viene cargada de ataques, acusaciones y tensiones entre sectores que apoyan a De la Espriella y a Iván Cepeda.

En este punto es importante aclarar que la frase corresponde a una opinión y señalamiento de Levy Rincón en redes sociales. Por eso, no debe presentarse como un hecho probado sobre Abelardo de la Espriella, sino como parte del debate político que se desató tras el respaldo de Lara.

¿Por qué el apellido Lara vuelve a estar en el centro del debate?

El comentario de Levy Rincón toca una fibra sensible de la historia política colombiana. Rodrigo Lara Bonilla, padre de Rodrigo Lara, fue ministro de Justicia durante el gobierno de Belisario Betancur y se convirtió en una de las voces más fuertes contra el Cartel de Medellín. Fue asesinado el 30 de abril de 1984 en Bogotá, un crimen atribuido a sicarios al servicio de Pablo Escobar.

Por eso, cada postura política de sus hijos suele despertar lecturas más amplias, especialmente cuando el debate público gira alrededor de seguridad, narcotráfico, memoria histórica y alianzas electorales.

El respaldo de Rodrigo Lara a De la Espriella aparece en un momento clave para la campaña, pues la segunda vuelta no solo se juega entre los votantes más fieles de cada candidato, sino también entre los apoyos de figuras políticas, líderes de opinión y sectores que quedaron por fuera de la competencia tras la primera jornada electoral.

Los resultados de la primera vuelta que explican la tensión

La primera vuelta dejó a Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda como los dos candidatos que disputarán la Presidencia en segunda vuelta. Según reportó AP, De la Espriella obtuvo el 43,7 % de los votos, mientras Cepeda alcanzó el 40,9 %, un margen que confirmó una contienda cerrada y altamente polarizada.

Ese resultado también explica por qué cada adhesión política empieza a pesar más. En una segunda vuelta, los candidatos no solo necesitan conservar a sus votantes, sino convencer a quienes apoyaron otras opciones, se abstuvieron o todavía están dudando. Por eso, apoyos como el de Rodrigo Lara a De la Espriella terminan generando ruido, reacciones y nuevas discusiones en redes.

Además, la campaña entra a su recta final en medio de acusaciones cruzadas y denuncias que han elevado el tono del debate. De la Espriella, por ejemplo, pidió investigar supuestas presiones electorales de grupos armados durante la primera vuelta, mientras la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea confirmó que recibió denuncias relacionadas con presiones, aunque sin atribuirlas a un candidato específico.

Una campaña que también se pelea en redes sociales

La reacción de Levy Rincón muestra cómo la discusión presidencial salió de los debates formales y se trasladó con fuerza a X, Instagram, TikTok y otros espacios digitales. Allí, las adhesiones, críticas y ataques circulan con rapidez y pueden terminar marcando la conversación pública del día.

En este caso, el mensaje contra Rodrigo Lara no solo cuestiona una decisión electoral, sino que vuelve sobre una herida histórica del país: el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla y la lucha contra el narcotráfico. Esa mezcla entre memoria, política y redes explica por qué la publicación generó tanto eco.

A pocos días de la segunda vuelta, el ambiente electoral sigue subiendo de tono. Y mientras De la Espriella y Cepeda intentan sumar apoyos para llegar a la Casa de Nariño, las figuras públicas que toman partido también quedan expuestas al escrutinio, a la crítica y a la intensidad de una campaña que parece no dar tregua.

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