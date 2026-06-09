“Como es tan complejo, descartémoslo”: De La Espriella renuncia a polémica propuesta que generó fuertes críticas

En una entrevista reciente, el candidato Abelardo De La Espriella se pronunció sobre una polémica declaración que dio sobre la economía colombiana frente al dolar estadounidense y generó múltiples críticas en redes sociales, llegando incluso a enfurecer al presidente Gustavo Petro.

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Durante una conversación con el pasto Miguel Arrázola, el abogado manifestó: “yo creo que lo ideal para la economía colombiana es dolarizarla”. Sin embargo, reconoció la complejidad de este proceso y precisó que una de sus propuestas es que los colombianos puedan tener cuentas en dólares en Colombia “para protegerse de la inflación”.

Críticas desde el gobierno

En redes sociales, las críticas a esta idea, que se ha aplicado en países como Ecuador, no se hicieron esperar, y hasta el propio jefe de Estado la rechazó con vehemencia: “Yo quiero un Banco de la República independiente de los banqueros más ricos del país, pero cambiar el peso por el dólar cuando el peso es más fuerte que el dólar es una soberana estupidez”, señaló, y agregó: “Mequetrefes de Miami, Colombia es libre y soberana, no una colonia de pacotilla”.

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Por su parte, la ministra de Comercio, Diana Morales, también se pronunció en X asegurando que “la dolarización entraña riesgos económicos e institucionales de enorme magnitud porque no elimina los desafíos que enfrentan las economías; reduce gran parte de las herramientas con las que pueden responder a ellos”.

Retractación de De La Espriella

Ante los comentarios que surgieron por su propuesta desde diferentes sectores, el candidato afirmó ante Caracol Radio que su comentario estuvo descontextualizado, pues en redes se difundió un fragmento de la entrevista con Arrázola, y puntualizó: “Me gustaría la dolarización. Es un recorrido complejo y no alcanzan los cuatro años de gobierno. No pretendo dolarizar la economía; es complejo y largo, no lo dejaría a medio camino. Como es tan complejo, descartémoslo”.

“Mejor pensemos en la oportunidad de que la gente en Colombia pueda tener cuentas en dólares”, añadió, retomando la idea nombrada en la entrevista.