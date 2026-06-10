De la Espriella rechazó que la justicia le prohibiera usar símbolos patrios en campaña: “sigan firmes por la patria”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella volvió a protagonizar una fuerte polémica en las últimas horas debido a que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó provisionalmente dejar de usar los símbolos patrios y no utilizar la frase “firmes por la patria” durante la campaña presidencial. Tras la decisión judicial, el abogado Germán Calderón España anunció que radicaría una tutela con el fin de tumbar la medida cautelar.

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“ANTE EL ADEFESIO JURÍDICO acabo de interponer una acción de tutela contra la medida de un magistrado del tribunal superior de Bogotá que le prohíbe a Abelardo de la Espriella utilizar el slogan de campaña y el nombre de su movimiento político. Además, voy a interponer denuncia penal y disciplinaria contra ese magistrado. Dios, oh justicia, ¿cuantos crímenes se cometen en su nombre?“, se preguntó Calderón España en su cuenta de la red social X.

La decisión del magistrado se había dado en medio de una revisión de otra tutela que pedía evitar que De la Espriella siguiera usando los símbolos patrios en su campaña. Puntualmente, la decisión advirtió que el candidato presidencial habría afectado derechos fundamentales como la libertad de elección y de escogencia.

“Las pruebas recaudadas permiten advertir que la propaganda electoral difundida en redes sociales por el candidato presidencial Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y el grupo significativo de ciudadanos ‘Defensores de la Patria’ hace un uso inadecuado de símbolos patrios dentro de la campaña política”, advertía la decisión judicial.

Abelardo de la Espriella reaccionó a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá

Durante un evento de campaña que se realizó en Cartagena durante las últimas horas, Abelardo de la Espriella reaccionó a la decisión del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.

“Nos han prohibido utilizar el nombre de nuestro movimiento popular, Defensores de la Patria. Nos han prohibido hacer el símbolo de ”firmes por la Patria"“, aseguró el candidato presidencial.

Luego, instó a sus seguidores para que sigan utilizando los lemas y la camiseta de la Selección Colombia en el marco de su campaña presidencial.

“Necesito la ayuda de cada uno de ustedes. Cada celular, cada camiseta de la Selección que usen, cada video que suban diciendo firmes por la patria es un grito de libertad”, advirtió De la Espriella.