‘Alerta’ se metió en la campaña de Abelardo de la Espriella y hará encuentro religioso

La segunda vuelta presidencial sigue moviéndose en todos los escenarios posibles: plazas públicas, debates, redes sociales y, ahora, hasta espacios religiosos en vivo por TikTok. Esta vez, el protagonista será el comediante Ricardo Lozano, más conocido como ‘Alerta’, quien encabezará un encuentro religioso en apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella.

El encuentro se realizará este jueves 4 de junio a través de un live de TikTok en la cuenta @kekeherrera, según la información conocida para la convocatoria. Aunque el evento tiene un tono religioso, también entra de lleno en la conversación electoral por el respaldo explícito al candidato que disputará la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda.

Alerta

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De la Espriella llegó a esta instancia luego de una campaña marcada por el voto conservador, el antipetrismo y una estrategia fuerte en redes sociales y espacios populares, según análisis recientes sobre los resultados de la primera vuelta.

‘Alerta’ se suma a encuentro religioso por De la Espriella

Lozano, recordado por su trayectoria en la comedia colombiana, será una de las caras visibles de este encuentro religioso en TikTok. La transmisión llama la atención no solo por el nombre de ‘Alerta’, sino porque confirma cómo la campaña alrededor de De la Espriella también ha encontrado en los símbolos de fe una forma de conectar con sectores conservadores y creyentes.

Y es que, aunque en campaña todo suele pasar por discursos, tarimas y entrevistas, las redes también se han convertido en una especie de plaza pública digital. Por eso, un live de TikTok puede terminar siendo tan comentado como un evento presencial, sobre todo cuando mezcla política, religión y una figura reconocida por la audiencia.

El evento también se da en una segunda vuelta que, de acuerdo con distintos análisis, se mantiene altamente polarizada entre De la Espriella y Cepeda. Incluso, se han registrado llamados de diferentes sectores a bajar el tono de confrontación durante la campaña.

No es el primer evento religioso alrededor de su campaña

Este encuentro en TikTok no aparece como un hecho aislado. Un día antes de las elecciones de primera vuelta, desde el entorno de la campaña de Abelardo de la Espriella se promovió un Santo Rosario junto a su esposa, Laura Jaramillo, y el actor y activista mexicano Eduardo Verástegui.

Esa jornada fue convocada bajo una narrativa religiosa y política, con la intención de reunir a simpatizantes alrededor de la oración antes de la votación. Verástegui, además, ha sido reconocido en América Latina por sus posturas conservadoras, especialmente en debates relacionados con aborto, familia y religión.

Abelardo De La Espriella. Foto: Redes sociales del candidato.

Con estos eventos, la campaña de De la Espriella ha reforzado una línea que ya venía marcada en su discurso: la defensa de la fe, la familia y la patria como parte de su identidad política. Esto también ayuda a entender por qué este tipo de convocatorias pueden tener eco entre votantes que no solo se identifican con una propuesta electoral, sino también con una visión cultural y religiosa del país.

TikTok también entra en la campaña

Lo llamativo del nuevo encuentro es el formato. No se trata de una misa, un mitin tradicional o una reunión cerrada, sino de un live de TikTok, una plataforma donde los contenidos políticos, religiosos y de entretenimiento compiten por la atención de miles de usuarios en cuestión de segundos.

En ese sentido, el evento encabezado por ‘Alerta’ muestra cómo la campaña electoral también se está jugando en escenarios menos convencionales. La política ya no solo busca convencer en discursos largos, también intenta entrar en los celulares, en los lives, en los clips virales y en las conversaciones que se forman alrededor de figuras populares.

Por ahora, la convocatoria suma un nuevo capítulo a la mezcla entre religión, redes sociales y segunda vuelta presidencial. Y como suele pasar en campaña, especialmente cuando se cruzan fe y política, el tema seguramente dará de qué hablar entre quienes ven estos encuentros como una muestra de apoyo ciudadano y quienes consideran que la religión no debería mezclarse con la disputa electoral.

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