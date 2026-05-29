Levy Rincón ‘mordió’ al ‘Tigre’ De la Espriella por “avergonzarse de su origen costeño”

La recta final de la campaña presidencial sigue encendida en redes sociales y uno de los nombres que más ha movido conversación es el de Abelardo de la Espriella. Esta vez, el candidato volvió a quedar en el centro de la polémica por cuenta de un fuerte mensaje del influencer petrista Levy Rincón, quien lanzó varios señalamientos contra él y aseguró que el abogado se sentiría “avergonzado” de aspectos de su propia historia.

El comentario de Rincón fue directo, agresivo y cargado de descalificaciones políticas. Sin embargo, el punto que más llamó la atención fue cuando afirmó que De la Espriella se avergonzaría “de su origen costeño”, una frase que llega en medio de una campaña en la que el candidato ha hecho guiños constantes al Caribe y cerró uno de sus actos más grandes en Barranquilla.

“El candidato Abelardo de la Espriella se avergüenza de haber sido pobre, de vestirse con ropa de Hello Kitty, de ser corista vallenato y de su origen costeño”, escribió Rincón.

Ana Lucía Pineda y Abelardo de la Espriella Foto: @ABDELAESPRIELLA

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Levy Rincón cuestionó la imagen pública de De la Espriella

En su publicación, Levy Rincón no solo habló del origen del candidato. También cuestionó la forma en que De la Espriella se presenta ante sus seguidores, señalando que vende una imagen de patriotismo, éxito económico y sofisticación cultural.

El influencer aseguró que el candidato se muestra como “patriota”, “cantante de ópera” y “nuevo rico”, aunque también lanzó acusaciones sobre su fortuna y su relación con Estados Unidos. Esas afirmaciones, por su gravedad, deben entenderse como señalamientos políticos del creador de contenido y no como hechos judicialmente probados.

Como quien dice, Rincón no fue por los bordes. Su mensaje buscó golpear directamente la narrativa de campaña de De la Espriella, un candidato que ha construido buena parte de su imagen alrededor de la autoridad, la defensa de la patria, el orden y una estética muy marcada en redes.

El Caribe, punto sensible de la campaña

La crítica sobre su supuesto rechazo al origen costeño aparece justo cuando De la Espriella ha intentado fortalecer su presencia en la Costa Caribe. El candidato cerró campaña en Barranquilla con un evento cargado de símbolos caribeños, drones, pólvora y un mensaje en el que prometió llevar “el Caribe a Bogotá” bajo la idea de una “patria milagro”.

Ese detalle vuelve más fuerte la contradicción que plantea Levy Rincón. Mientras el candidato se muestra públicamente cercano al Caribe, el influencer lo acusa de sentir vergüenza por ese origen. De nuevo, se trata de una lectura política de Rincón, pero una que apunta a cuestionar la autenticidad del relato del candidato.

Además, De la Espriella ha sido uno de los candidatos con mayor fuerza en redes. Su campaña ha logrado consolidar una imagen coherente con mensajes nacionalistas y una estética fuerte, en un escenario electoral donde las redes son clave para seducir votantes.

Una campaña marcada por ataques cruzados

El mensaje de Levy Rincón llega en un momento de alta tensión dentro de la derecha y la oposición. El ascenso de De la Espriella ha generado choques incluso con sectores del uribismo, que reaccionaron tarde a su crecimiento electoral y empezaron a enfrentarlo directamente en los últimos días de campaña.

Por ahora, Abelardo de la Espriella no ha respondido públicamente a este nuevo ataque de Levy Rincón. Pero el episodio deja claro que la campaña ya se está jugando también en el terreno de los símbolos personales: el origen, la estética, la identidad regional y la coherencia entre lo que un candidato dice ser y lo que sus críticos aseguran que representa.

En redes, Levy Rincón volvió a prender la conversación. Y aunque su mensaje incluye frases ofensivas y señalamientos fuertes, el centro político de su crítica fue claro: para él, Abelardo de la Espriella no solo estaría vendiendo una imagen fabricada, sino que incluso se sentiría avergonzado de ser costeño.

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