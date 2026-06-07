Iván Cepeda sorprende al centro político con nueva propuesta previa a segunda vuelta

A pocos días de la decisiva segunda vuelta presidencial en Colombia, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lanzó un nuevo mensaje dirigido a los sectores de centro e independientes en un intento por ampliar su base de apoyos y reducir la ventaja que obtuvo su contendor, Abelardo De La Espriella, en la primera vuelta.

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A través de un pronunciamiento público realizado este domingo, el senador sorprendió al abrir la puerta a conversaciones con dirigentes y movimientos políticos que han mantenido distancia tanto de su campaña como de la de su rival.

“Comprendo las críticas”: Iván Cepeda tiende puentes al centro en plena batalla por la segunda vuelta

“Estoy listo a dialogar, como lo he venido haciendo, con sectores del centro político a los cuales respeto y reconozco”, expresó Iván Cepeda, en un mensaje que rápidamente generó reacciones dentro del escenario electoral colombiano.

La declaración adquiere especial relevancia en momentos en que millones de votos permanecen en disputa tras la decisión de varios candidatos eliminados en la primera vuelta de no respaldar oficialmente a ninguno de los dos aspirantes que competirán el próximo 21 de junio por la Presidencia de la República.

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En su intervención, Cepeda reconoció que parte de las críticas formuladas contra el Gobierno de Gustavo Petro tienen fundamento y aseguró que está dispuesto a escuchar propuestas que permitan construir consensos.

“Comprendo las críticas, en muchos casos justas, a lo que hemos hecho en estos cuatro años”, afirmó el candidato presidencial.

Asimismo, señaló que el desafío consiste en construir acuerdos que permitan corregir errores y fortalecer los aspectos positivos de la actual administración.

Según explicó, la tarea debe ser, de manera concertada, “corregir la plana en lo que haya que hacerlo, y avanzar decididamente en lo que se ha hecho bien”.

El aspirante también enfatizó que su invitación no responde a una estrategia protocolaria ni a un simple gesto político de campaña. Por el contrario, aseguró que existe una verdadera disposición para escuchar a sectores que han expresado diferencias con el proyecto político que representa.

“La disposición al diálogo no es formal. Estoy presto a escuchar con atención argumentos y a buscar alternativas que nos unifiquen como país y nación”, manifestó.

Millones de votos siguen sin dueño político

Las palabras de Cepeda llegan en un contexto particularmente complejo para ambos candidatos. Tras la primera vuelta presidencial, varios dirigentes de centro y movimientos independientes optaron por no adherirse a ninguna campaña y decidieron dejar en libertad a sus seguidores para que voten según sus propias convicciones.

Esta situación ha convertido a cerca de tres millones de votos obtenidos por candidatos eliminados en un objetivo estratégico tanto para la campaña de Abelardo De La Espriella como para la de Iván Cepeda.

La única adhesión de peso anunciada hasta ahora provino de Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, quien decidió respaldar a De La Espriella tras quedar en el tercer lugar de la contienda.

Su decisión fue acompañada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural de esa colectividad, quien también manifestó públicamente su apoyo al candidato de derecha.

Sin embargo, otros dirigentes políticos han preferido mantenerse al margen de cualquier alianza.

Uno de ellos fue Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, quien se apartó de la posición asumida por la candidata y rechazó realizar una adhesión formal.

“La mayoría de los colombianos ya sabe qué va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso”, afirmó Oviedo, al tiempo que pidió que la discusión electoral se concentre en propuestas concretas y en debates entre los dos aspirantes finalistas.

Claudia López, Fajardo y Lizcano toman distancia

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, también descartó respaldar a alguno de los dos candidatos.

Durante una transmisión en redes sociales dejó clara su posición frente a la segunda vuelta.

“Yo por Abelardo de la Espriella no voy a votar, pero que nadie crea que en automático voy a votar por Iván Cepeda”, manifestó.

López recordó que apoyó a Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2018 y 2022, pero señaló que durante el actual gobierno recibió constantes cuestionamientos y ataques políticos.

De igual forma, aclaró que respeta la decisión de su excompañero de fórmula, Leonardo Huerta, quien anunció su respaldo a De La Espriella, aunque indicó que no comparte esa postura.

Otro de los dirigentes que rechazó alinearse con alguna campaña fue el exministro Mauricio Lizcano, quien obtuvo más de 53.000 votos en la primera vuelta.

“No voy ni con el uno ni con el otro”, aseguró en un mensaje en video, en el que además expresó su preocupación por el nivel de polarización política que vive el país.

Mientras tanto, Sergio Fajardo, quien superó el millón de votos y ocupó el cuarto lugar en las elecciones, tampoco ha anunciado respaldo alguno. En cambio, presentó un documento denominado “Decálogo del millón de votos”, en el que planteó varias prioridades para Colombia y reiteró que “los votos son de cada ciudadano y ciudadana y estos son libres”.

A esta lista se suman figuras como Sondra Macollins Garvin, quien rechazó cualquier alianza electoral, y el Nuevo Liberalismo, partido que decidió no otorgar respaldo institucional a ninguno de los candidatos.

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En medio de ese panorama, la estrategia de Iván Cepeda de tender puentes hacia el centro político busca convertirse en una de las principales apuestas de su campaña para intentar sumar respaldos de cara a una segunda vuelta que se perfila como una de las más disputadas de los últimos años en Colombia.