Así funcionaría nuevo seguro obligatorio a conductores que estaría ligado a la licencia y es diferente al SOAT

Una gran controversia ha generado un artículo que esta incluido en el proyecto de ley 277 de 2025, después que se conociera una propuesta para crear un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Extracontractual asociado directamente a la licencia de conducción y diferente al SOAT.

La iniciativa indica que la póliza no estaría vinculada al vehículo, sino al titular de la licencia, y tendría como finalidad cubrir los daños materiales ocasionados a terceros en accidentes de tránsito.

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¿Cómo sería el nuevo seguro obligatorio para conductores diferente al SOAT?

De acuerdo con el texto del proyecto, la medida busca garantizar un “respaldo patrimonial mínimo frente a los daños materiales causados a terceros con ocasión de accidentes de tránsito”.

Según el articulado, la póliza tendría como tomador a la persona que posee la licencia de conducción y debería ser expedida por una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia.

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La propuesta contempla montos mínimos de cobertura dependiendo del tipo de licencia.

Para los conductores de vehículos particulares con categorías B1, B2 y B3, la cobertura mínima sería equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En el caso de los motociclistas con licencias A1 y A2, la cobertura sería de siete salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Además, el proyecto señala que las aseguradoras serán las encargadas de definir el valor anual de la prima, aunque precisa que esta “no podrá exceder el 0,5 % del valor asegurado mínimo”.

El articulado también establece que quienes cuenten con varias categorías de licencia solo necesitarán una póliza, siempre y cuando esta cubra el monto más alto exigido.

La propuesta contempla una excepción para quienes ya tengan una póliza vigente que incluya cobertura de responsabilidad civil extracontractual por daños materiales a terceros.

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El texto indica que la obligación no aplicaría cuando esa cobertura existente tenga un valor igual o superior al mínimo exigido por la ley. Incluso, la excepción abarcaría seguros asociados al vehículo que se esté conduciendo.

Asimismo, el proyecto dispone que tanto esta nueva póliza como las equivalentes deberán quedar registradas en el Registro Nacional de Seguros del RUNT, con el fin de que las autoridades de tránsito puedan verificar su vigencia.

El debate tomó fuerza luego de que el congresista electo Daniel Briceño denunciara la inclusión del artículo y lo calificara como un “mico” dentro del proyecto de ley.

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A través de un video publicado en redes sociales, el dirigente advirtió que la medida podría representar un nuevo gasto para millones de colombianos.

Briceño aseguró que, de acuerdo con las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), cerca de 13 millones de personas tienen licencias de conducción activas en el país, por lo que el alcance de la iniciativa sería masivo en caso de ser aprobada.

El proyecto establece un período de transición y señala que el nuevo seguro comenzaría a ser exigido por las autoridades de tránsito seis meses después de la promulgación de la ley, siempre y cuando la iniciativa sea aprobada por el Congreso y posteriormente sancionada.