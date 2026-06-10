Presidenta de la comisión de Acusaciones habría suspendido al presidente Gustavo Petro

Presidenta de la comisión de Acusaciones habría suspendido del cargo al presidente Petro

Una nueva controversia jurídica y política se desató este miércoles, 10 de junio, luego de conocerse un documento firmado por Gloria Elena Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, en el que se ordenaría la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro hasta el próximo 21 de junio de 2026.

De acuerdo con el contenido del documento conocido por Blu Radio, la funcionaria sustenta la decisión en las facultades contempladas en la Ley 1952 de 2019 y argumenta que la medida cautelar busca evitar una eventual interferencia en la investigación y prevenir la continuidad de las conductas objeto de análisis.

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Presidenta de la comisión de Acusaciones emitió suspensión del cargo al presidente Gustavo Petro

Según el texto conocido por la emisora, se cumplen los requisitos exigidos para adoptar la suspensión provisional, entre ellos que el funcionario investigado ejerce actualmente el cargo, que los hechos investigados podrían constituir faltas graves o gravísimas y que existen elementos que permitirían concluir que su permanencia podría afectar el desarrollo de la actuación.

“Se cumplen los requisitos para proferir la medida de suspensión provisional”, señala el documento.

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En la parte resolutiva, el auto indica de manera expresa: “Primero, suspender provisionalmente del ejercicio del cargo al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República, hasta el 21 de junio de 2026 a las 4 de la tarde, en los términos y por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión”.

Asimismo, se ordena la notificación al mandatario o a su apoderado y se dispone comunicar la determinación al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Ministerio Público.

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El documento también establece que “contra la presente decisión no procede recurso por tratarse de un auto de sustanciación e impulso procesal, sin perjuicio de las garantías de contradicción, defensa y solicitud probatoria que asisten al investigado dentro de la actuación”.

La decisión, firmada por Gloria Elena Arizabaleta, ya genera un intenso debate debido a las interpretaciones existentes sobre las competencias constitucionales para suspender al jefe de Estado.