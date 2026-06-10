Por fin: Caen varios ‘cosquilleros’ que tenían azotados a los bogotanos en la estación Calle 76

Capturan cosquilleros en estación de TransMilenio que fueron pillados por las cámaras de seguridad. (Foto: Cortesía)

Varios presuntos delincuentes señalados de cometer hurtos bajo la modalidad de cosquilleo fueron capturados en la estación Calle 76 de TransMilenio, en Bogotá, gracias al seguimiento en tiempo real realizado desde el Centro de Control del sistema y a la coordinación con la Policía Metropolitana.

Los sospechosos fueron detectados por las cámaras de seguridad instaladas en la infraestructura del sistema de transporte. Desde la sala de monitoreo, operadores y uniformados de la Policía hicieron seguimiento a sus movimientos y entregaron información detallada sobre su ubicación, características físicas, vestimenta y desplazamientos a los patrulleros que se encontraban en terreno.

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Caen ‘cosquilleros’ que tenían azotada estación de TransMilenio

De acuerdo con TransMilenio, el procedimiento evidenció la articulación entre las herramientas tecnológicas y la reacción de las autoridades para combatir los delitos que afectan a los usuarios del sistema.

“Desde el Centro de Control de TransMilenio siguieron a estos sujetos. Desde allí, Policía y nuestros Gestores de Convivencia recibieron información sobre sus prendas, recorridos y otros detalles que permitieron su captura”, informó la entidad.

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El Centro de Control de TransMilenio funciona las 24 horas del día y es el encargado de supervisar la operación del sistema, atender incidentes y coordinar la respuesta ante situaciones de seguridad y emergencias.

Actualmente, la red de vigilancia cuenta con “más de 2.000 cámaras enfocadas en la seguridad las 24 horas del día y 800 más en la operación del sistema”, destacó TransMilenio.

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En lo corrido de 2026, las autoridades han capturado a 959 personas por diferentes delitos cometidos dentro del sistema de transporte masivo. De ese total, 878 fueron sorprendidas en flagrancia y otras 81 fueron detenidas mediante orden judicial.

La directora técnica de Seguridad de TransMilenio, Natalia Tinjacá, explicó que desde el Centro de Control se supervisan diariamente más de 7.000 vehículos y se monitorean aspectos relacionados con la seguridad de los pasajeros y conductores.

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Además de la vigilancia permanente, el sistema cuenta con herramientas para controlar la velocidad de los buses, detectar señales de fatiga en los conductores y utilizar inteligencia artificial para combatir la evasión del pago del pasaje.

La entidad también informó que próximamente entrarán en funcionamiento 40 nuevos botones de pánico en diferentes estaciones, con el propósito de fortalecer la comunicación con los usuarios y agilizar la respuesta ante situaciones de riesgo.