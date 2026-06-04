La verdad detrás del supuesto hijo de Aida Quilcué que es streamer y amigo de WestCol

En redes sociales empezó a circular una teoría que mezcla, sin pruebas, al streamer conocido como Chanty, cercano al universo de WestCol, con la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, Aída Quilcué. Y como suele pasar en internet, el chisme político se prendió rápido, pero no todo lo que se vuelve viral es cierto.

La publicación que se ha movido en redes asegura que Chanty sería “Juan Quilcué”, supuesto hijo de Aída Quilcué, y que cobraría $110 millones mensuales como “asesor” en el sector público. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia pública confiable que confirme ese parentesco, ni registros oficiales visibles que prueben que el streamer sea hijo de la lideresa indígena o que cobre esa cifra como asesor. Así que todo es falso.

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Lo que sí se sabe de Chanty es que ha tenido presencia en el ecosistema de creadores de contenido relacionado con WestCol. De hecho, aparece registrado como “El Chanty” en eventos de Stream Fighters, formato de boxeo aficionado entre celebridades y streamers creado por WestCol y transmitido por Kick. Esa información, sin embargo, no prueba ningún vínculo familiar con Quilcué ni con un cargo público.

¿Quién es realmente Aída Quilcué?

Aída Marina Quilcué Vivas es una lideresa indígena nasa, nacida en Páez, Cauca, y desde 2022 se desempeña como senadora por la circunscripción especial indígena. Su carrera pública ha estado vinculada al movimiento indígena, el Consejo Regional Indígena del Cauca, la defensa de derechos humanos y los procesos de paz.

En marzo de 2026, Quilcué fue anunciada como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda dentro del Pacto Histórico, lo que aumentó la atención pública sobre su vida y trayectoria.

También hay datos conocidos sobre su vida personal: su esposo, el líder indígena Edwin Legarda, fue asesinado en 2008 en Cauca, hecho atribuido a miembros del Ejército colombiano y por el que hubo condenas posteriores.

Una teoría sin pruebas

El punto clave es este: no existe evidencia pública seria que demuestre que Chanty sea hijo de Aída Quilcué. Tampoco hay sustento verificable, en la información pública consultada, para afirmar que exista un “cargo inventado” para pagarle $110 millones mensuales.

Por eso, la teoría debe tratarse como lo que es: una afirmación viral sin respaldo verificable. Meter a un creador de contenido en una acusación política sin pruebas puede generar conversación, sí, pero también desinformación. Y en este caso, el dato real es mucho menos escandaloso: hasta ahora, no hay nada que conecte oficialmente a Chanty con Aída Quilcué como su hijo.

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