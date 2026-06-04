Aida Quilcué invita a Westcol al Cauca: ¿diálogo político o jugada viral?

Hablar de política en Colombia ya no ocurre solo en plazas públicas, debates televisados o entrevistas radiales. Aunque durante años esos fueron los escenarios naturales de la conversación electoral, hoy una parte importante del debate también pasa por clips, lives, chats en tiempo real y streamers capaces de reunir a miles de personas frente a una pantalla. Por eso, la invitación de Aida Quilcué a Westcol para hacer una transmisión desde el Cauca no pasó desapercibida.

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La propuesta abrió una pregunta que va mucho más allá del encuentro entre una lideresa indígena y uno de los creadores de contenido más reconocidos del país: ¿la política está encontrando nuevas formas de hablarle a los jóvenes o simplemente está intentando montarse en la viralidad para ganar visibilidad?

De acuerdo con El País, en medio de la estrategia de segunda vuelta de Iván Cepeda, fórmula presidencial del Pacto Histórico, Aida Quilcué aceptó participar en una transmisión con Westcol, en un momento en el que los medios digitales y alternativos han ganado un papel importante dentro de la campaña.

Aida comentó: “Juventud y ciudadanía Colombiana: he recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad. Westcol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream”.

¿Por qué causó tanto ruido la invitación de Aida Quilcué a Westcol?

La reacción se entiende por el contraste. Aida Quilcué no es una figura política tradicional en el sentido más convencional de la palabra. Es una lideresa indígena nasa, senadora y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, cuya trayectoria ha estado marcada por la defensa de los derechos humanos, el movimiento indígena y la discusión sobre el territorio.

Westcol, en cambio, pertenece a otro lenguaje: el de la cultura digital, la conversación rápida, el clip viral y las audiencias que muchas veces están más cerca de una transmisión en vivo que de un debate político de dos horas.

El Cauca no es un escenario neutro. Es un departamento atravesado por conflictos armados, luchas comunitarias, presencia de pueblos indígenas y una larga historia de abandono estatal. El País ha documentado recientemente la grave situación de violencia en la región, marcada por ataques, presencia de grupos armados ilegales y una fuerte sensación de desprotección entre sus habitantes.

Por eso, llevar una transmisión a ese territorio puede leerse de dos maneras: como una oportunidad para escuchar otras voces o como un riesgo de convertir una realidad compleja en contenido de consumo rápido.

La política entendió algo que las redes ya sabían hace rato: buena parte de la conversación pública se está moviendo a lugares donde la solemnidad no siempre funciona. Allí importan el ritmo, la espontaneidad, la reacción inmediata y la capacidad de convertir una frase en tendencia.