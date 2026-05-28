Hernán Orjuela defendió sus estudios y los de muchos colombianos para criticar a Aida Quilcué

Las declaraciones de Aida Quilcué, candidata vicepresidencial del Pacto Histórico, siguen generando conversación en redes sociales. Esta vez, quien salió a cuestionarla fue el presentador Hernán Orjuela, luego de que la fórmula de Iván Cepeda dijera en un evento político que quienes estudiaron en las mejores universidades del país terminaron aprendiendo a robarle al pueblo.

La frase generó molestia entre usuarios, profesionales y figuras públicas que consideraron que el comentario generalizaba de manera injusta a quienes han pasado por una universidad. Uno de ellos fue Orjuela, quien no se guardó nada y respondió directamente desde sus redes sociales.

“Qué de positivo es que una candidata a vicepresidente de Colombia, diga de manera atrevida e ignorante que los que estudiamos en una universidad, aprendimos a ser ladrones?? Y lo más triste es que unos cuantos la aplaudan? Mal...muy mal”, escribió el presentador en su cuenta de ‘X’.

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Hernán Orjuela se fue contra la frase de Aida Quilcué

El mensaje de Orjuela apuntó al centro de la controversia: la idea de que estudiar en una universidad pueda ser asociado, de manera general, con robar o con hacer parte de una élite que le ha fallado al país. Como quien dice, para el presentador el problema no fue solo la crítica política, sino la forma en la que fue expresada.

Su reacción también conectó con una molestia más amplia en redes, donde varios usuarios defendieron el esfuerzo de quienes estudian, se endeudan, trabajan y buscan salir adelante a través de la educación superior. Para muchos, una cosa es criticar a las élites políticas tradicionales y otra muy distinta meter en la misma bolsa a todos los profesionales o estudiantes universitarios.

La frase de Orjuela, además, tuvo un tono bastante directo al calificar las palabras de Quilcué como “atrevidas e ignorantes”, una expresión que muestra el nivel de rechazo que le produjo el comentario.

¿Qué dijo Aida Quilcué?

La polémica nació por un video grabado durante un evento político en Yopal, Casanare. Allí, Quilcué afirmó: “Aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que nos dejaron y aprendieron fue robarse la plata del pueblo, y lo único que dejaron fue la exclusión, el odio y el racismo, y por eso este país está así”.

Aida Quilcué, formula vicepresidencial de Iván Cepeda, en el cierre de campaña del Pacto Histórico

El comentario se volvió viral rápidamente y fue interpretado por varios sectores como una generalización contra las personas con formación universitaria. Sin embargo, Quilcué respondió posteriormente que su crítica estaba dirigida a la clase política tradicional que, según ella, ha gobernado Colombia por más de dos siglos.

“Durante todos estos meses me he referido a la clase política tradicional que ha gobernado Colombia por más de 230 años, aquella que estudió en las mejores universidades, pero que lo único que aprendió fue a robar, profundizar la exclusión y condenar al pueblo al olvido estructural”, explicó la candidata.

Una controversia en plena campaña

El episodio llega en medio de una campaña presidencial cada vez más caliente, en la que cada frase termina convertida en munición política. Aida Quilcué, lideresa indígena y fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, ha construido parte de su discurso alrededor de la crítica a las élites tradicionales, el racismo y la exclusión histórica.

El problema es que, en redes, el mensaje terminó leído de otra manera: como un ataque a quienes pasaron por una universidad. Y ahí fue donde figuras como Hernán Orjuela decidieron intervenir.

Por ahora, la controversia deja una discusión abierta: cómo criticar a las élites sin terminar golpeando a miles de personas que ven en la educación una herramienta de movilidad social. Porque en campaña las frases pesan, pero también pesan las interpretaciones que se hacen de ellas.