Exesposa de Petro se tomó Bogotá por la campaña de Iván Cepeda y le mandó fuerte mensaje a Donald Trump

La reconocida líder política y activista social ha vuelto a quedar en el centro del debate público tras agitar con fuerza la contienda electoral en las calles de la capital. Mary Luz Herrán, quien estuvo casada con el actual presidente Gustavo Petro durante sus años de militancia en el M-19 y es la madre de sus hijos Andrés y Andrea Petro, ha consolidado a lo largo de las décadas una trayectoria propia y sumamente activa dentro de las bases de la izquierda colombiana.

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Como pieza clave en la organización comunitaria del Pacto Histórico y defensora incansable de los derechos de las minorías y las comunidades rurales, su voz tiene un peso en varios simpatizantes, logrando que cada una de sus posturas o apariciones en manifestaciones públicas adquiera de inmediato una enorme repercusión y divida las opiniones de los internautas en cuestión de minutos.

Precisamente, la líder social y exprimera dama de Bogotá sacudió con fuerza el escenario político de la capital al reaccionar de manera categórica en la recta final de la carrera por la Casa de Nariño. La ebullición estalló luego de que Herrán publicara un emotivo y contundente mensaje en sus canales oficiales, detallando su activa participación en las marchas que recorrieron sectores neurálgicos de Bogotá y fijando una postura radical ante las miradas internacionales.

Lejos de guardar una postura pasiva o quedarse al margen de la coyuntura, Mary Luz decidió plantarse con total firmeza en las calles, ondeando las banderas del Pacto Histórico junto a figuras claves de la colectividad.

“Hoy acompañé la movilización de los jóvenes en el centro internacional de Bogotá y Chapinero, me llenó de alegría ver a tantas personas unidas, participando y defendiendo la democracia. A Donald Trump le decimos: los asuntos de Colombia los decidimos los colombianos. Este 21 de junio, salgamos a votar y hagamos escuchar nuestra voz”, aseguró la exesposa de Gustavo Petro, dividiendo de inmediato las opiniones entre los internautas. Con esta fuerte declaración, la activista demostró una vez más que no teme meterse en el ojo del huracán para defender las banderas de la justicia social junto a Iván Cepeda y la líder indígena Aida Quilcué, desatando una oleada masiva de comentarios cruzados en plena recta final electoral.