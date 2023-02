¿Quién es la exesposa de Petro a la que le hicieron un atentado en Córdoba?

En la imagen, Mary Luz Herrán y Gustavo Petro, mientras estuvieron casados. Foto: archivo particular

Las autoridades colombianas confirmaron que en el departamento de Córdoba se intentó atacar a una de las exesposas del mandatario Gustavo Petro, la mujer bumanguesa se encontraba en un sepelio en Magdalena y se diría hacia Cartagena. Antes de conocer a su actual pareja Verónica Alcocer, el presidente estaba casado con Mary Luz Herrar y tuvieron un matrimonio de 15 años, formaron una familia y tuvieron dos hijos, Andrea y Andrés Petro.

La vida de Mary Luz Herran siempre ha estado inclinada hacia la política, desde muy niña se integró a un grupo juvenil para realizar labores sociales en Bucaramanga. Fue allí en su ciudad natal, donde conoció las fuerzas insurgentes y decidió hacer parte de ellas. Primero, hizo parte de la Unión Patriótica y posteriormente al M-19 con tan solo 15 años.

Un amor que nace en las filas del M-19

La expareja de Petro, cuenta cómo tras conocerse en el frente de la guerrilla urbana se fueron a vivir juntos y contrajeron matrimonio en 1991. Para Herrán desde muy pequeñas los ataques han sido constantes, tiene cicatrices en los brazos producto de estas agresiones. “Le pagaron un sicario de la Brigada Quinta para que me matara y grité, me defendí. Quedé viva y con la marca de por vida”contó a Kienyke en una entrevista.

Mary Luz cuenta como su historia de amor con Petro empezó en las disidencias, tras un viaje que hizo el mandatario a Santander, en diálogo con Caracol Radio relató: “Me enamoré y me fui con él, ya me habían pasado situaciones difíciles, me habían hecho atentados. Las circunstancias se dieron para irnos, estuvimos en el Cauca y terminamos en el Tolima”. Luego de irse a vivir juntos durante los próximos 15 años, la relación llego a su fin en 2023, sin embargo, mantienen una buena relación y ella participó en la campaña presidencia por el Pacto Histórico de Petro.