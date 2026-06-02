“Abelardo, gono***”: Votantes de Iván Cepeda se movilizan en Bogotá

La movilidad en Bogotá volvió a tener complicaciones este lunes, esta vez por cuenta de una manifestación en apoyo al candidato presidencial Iván Cepeda, que avanzó por varios corredores viales de la ciudad y generó cierres temporales mientras los participantes se desplazaban por sectores de Teusaquillo y Galerías.

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De acuerdo con reportes de la Secretaría Distrital de Movilidad, la movilización inició su recorrido desde la calle 37 con carrera 17, en Teusaquillo, una zona que suele tener alto flujo vehicular por su conexión con vías principales y sectores residenciales, universitarios y comerciales de la ciudad.

Posteriormente, los manifestantes tomaron la carrera 24 y continuaron su desplazamiento hacia la calle 54, en el sector de Galerías. En ese punto, según los reportes conocidos, se presentó una afectación total de la calzada mientras avanzaba la manifestación.

¿Qué vías se vieron afectadas por la manifestación?

La afectación principal se concentró en tres puntos del recorrido, la calle 37 con carrera 17, la carrera 24 y la calle 54, en Galerías. La recomendación para quienes se movilizaban por la zona fue mantenerse atentos a los canales oficiales de tránsito y tomar vías alternas mientras avanzaba la movilización.

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente si la manifestación generó afectaciones en el servicio de TransMilenio o si hubo cierres adicionales en otros corredores cercanos. Tampoco se conoce un reporte oficial sobre el número de personas que participaron en la jornada.

La movilización se da en medio de la coyuntura electoral que atraviesa el país, luego de que Iván Cepeda pasara a la segunda vuelta presidencial frente a Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 21 de junio.

Movilidad pidió estar atentos a los reportes oficiales

Como suele ocurrir con este tipo de manifestaciones, los cierres pueden cambiar dependiendo del avance de los participantes y del acompañamiento de las autoridades en vía. Por eso, la recomendación para los ciudadanos es consultar los reportes actualizados de la Secretaría de Movilidad antes de salir o modificar sus rutas, especialmente si deben pasar por Teusaquillo, Galerías o sectores cercanos.

Por ahora, la información confirmada indica que la manifestación avanzó por estos corredores y que la afectación más fuerte se presentó en la calle 54, donde hubo cierre total de la calzada durante el paso de los manifestantes.