Corte Suprema descartó último cartucho de Santiago Uribe contra su condena por liderar grupo paramilitar

En la tarde de este viernes 5 de junio, la Corte Suprema de Justicia rechazó por improcedente el recurso extraordinario de casación penal interpuesto por la defensa de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, después de que el día de ayer ratificaran su condena a 28 años de cárcel por liderar el grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles’.

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El alto tribunal cerró el proceso

El recurso había sido radicado hoy mismo por el abogado de Uribe, Jaime Granados, como última posibilidad de tumbar la decisión de la Corte, pero la Sala de Casación Penal le cerró la puerta a dicha posibilidad,

Gerson Chaverra, magistrado ponente del proceso, consideró que son “proposiciones carentes de respaldo legal, pues, como viene a verse, se trata de una providencia que, como ella misma se anunció, no admite recurso alguno”, y dio por concluida esa discusión procesal.

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“Se logró asegurar el resguardo de la garantía fundamental de la doble conformidad a Santiago Uribe Vélez, dando así por concluida toda discusión procesal que, en el marco de esa actuación jurisdiccional, se hubiera podido presentar”, dice la decisión judicial.

La condena

El hermano del expresidente fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Este último, por el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un bus que fue baleado por dos sicarios luego de que el grupo criminal lo señalara como auxiliador de la guerrilla.

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“En los primeros años de la década de los noventa, en particular, durante los años 1990 a 1994, Santiago Uribe Vélez conformó y dirigió un grupo armado ilegal conocido como “Los Doce Apóstoles” que, desde la hacienda La Carolina, ubicada en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal, llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas que consideraban como indeseables -ladrones, vendedores o consumidores de estupefacientes, entre otros- y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia, especialmente en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia". Esto dijo la sentencia, que también indica que el grupo contó con el apoyo, por acción u omisión de agentes del Estado, principalmente de la Policía, y con particulares.