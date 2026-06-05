“No es tiempo para fantochadas”: Vicky Hernández destapó su voto por Iván Cepeda y barrió a Abelardo de la Espriella

El termómetro político de cara a la decisiva segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio se terminó de salir de control, arrastrando a las figuras más grandes de la cultura y la farándula nacional a tomar partidos públicos y definitivos. A pocas semanas de que los colombianos acudan en masa a las urnas, la habitual neutralidad del entretenimiento ha quedado completamente sepultada por videos sin filtros y posturas radicales que incendian las redes sociales en cuestión de minutos. El debate ya no solo pertenece a los estrategas de campaña; ahora son las personalidades más respetadas del país las que usan sus propias plataformas para jalarle las orejas a la ciudadanía y a los candidatos, demostrando que un pronunciamiento de este calibre tiene un peso estratégico innegable para sacudir la intención de voto y polarizar por completo la agenda de la opinión pública.

Precisamente, la célebre primera actriz sacudió con fuerza el escenario de la política nacional al reaccionar de manera categórica a la recta final de la contienda por la Casa de Nariño. La controversia estalló luego de que la veterana artista publicara un extenso y profundo video en sus canales oficiales, rompiendo el silencio para invitar a los ciudadanos a reflexionar frente al bombardeo de desinformación que se vive de cara a la jornada definitiva en las urnas.

Lejos de mostrarse neutral o evadir la efervescencia de la contienda electoral, Hernández decidió plantarse con total firmeza y destapar públicamente su carta presidencial, elogiando abiertamente la carrera del candidato de izquierda, Iván Cepeda, a quien calificó como un hombre público decente e impecable. Sin embargo, lo que verdaderamente encendió las redes sociales fueron los ácidos y demoledores dardos que lanzó al cuestionar el estilo de su contendor de derecha, Abelardo de la Espriella.

“No es tiempo para fantochadas, no es tiempo para erutar pollos sin haber comido, no es tiempo de apariencias, de modas... El contendor, el doctor Abelardo, no sé lo que se ha sabido últimamente y lamentablemente prefiero no repetirlo porque lo que he sabido no es nada bueno”, sentenció la intérprete de manera directa y contundente, dividiendo de inmediato las opiniones entre los internautas y llamando a la empatía social frente al hambre y el desplazamiento. Con esta fuerte eufórica declaración, la icónica estrella demostró una vez más que no teme meterse en el ojo del huracán y sentar una postura radical para evitar que, según sus palabras, el país se hunda más en las urnas.