Fuerte pelea entre hijos de los expresidentes Santos y Uribe: “es patético e infantil”

Los hijos de los expresidente Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe completaron varios días lanzándose pullas mutuamente. Todo empezó con un trino de Tomás Uribe en el cual señaló la supuesta cercanía de Santos con el régimen de Maduro.

“La narcodictadura tuvo una década más de vida gracias a la legitimación que le dio Juan Manuel Santos, quien además cambió la política anti drogas de Colombia y canceló la erradicación aérea. Él es responsable”, advirtió Tomás Uribe a través de su cuenta en la red social X el pasado 4 de enero.

Ante este señalamiento, Martín Santos, el hijo mayor de Juan Manuel Santos, le dio una escueta respuesta. “Imagínense uno madrugar un domingo y lo primero es coger el celular para mentir y destilar odio. Pobre alma”, anotó.

“El país está mamado de la pelea Santos-Uribe”: Esteban Santos

Pero el cruce de trinos no paró ahí. Este 7 de enero, Tomás Uribe se dirigió directamente a los dos hijos de Santos y volvió a señalar a su papá de ser aliado de Maduro, recientemente detenido por Estados Unidos en una intervención militar en Caracas, Venezuela.

“Muchachos @MartinSantosR @EstebanSantos10, su papá fue un aliado de Maduro, le ayudó a prolongarse y cambió para mal la política antidroga de Colombia. No es ‘odio’. Es una responsabilidad objetiva y real”, puntualizó Tomás Uribe.

Martín Santos volvió a contestarle. En respuesta le compartió cuatro fotos en las que el expresidente Álvaro Uribe aparece estrechando las manos de los líderes venezolanos Nicolás Maduro, Hugo Chávez y del dictador Fidel Castro.

Por su parte, Esteban Santos pidió que cesaran estos señalamientos. “Estimado Tomás Uribe. El país está mamado de la pelea Santos-Uribe. Es patético e infantil que, con la crisis que estamos atravesando, estemos nosotros en estas. Ud puede insistir en lecturas acomodadas; yo puedo refutarlas. Pero es lo último que Colombia necesita hoy. Abrazo”, concluyó Esteban Santos.