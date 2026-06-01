Álvaro Uribe llegó hasta Barranquilla a felicitar a Abelardo De La Espriella en sus oficinas

La carrera por la Presidencia de Colombia entró en una nueva etapa tras la visita que realizó el expresidente Álvaro Uribe Vélez a la residencia y oficina del abogado y candidato presidencial Abelardo De La Espriella en el norte de Barranquilla. El encuentro, que se produjo pocos días después de los resultados de la primera vuelta electoral, fue interpretado por distintos sectores políticos como una clara señal de respaldo del Centro Democrático a la candidatura del jurista que lideró la votación nacional.

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La reunión se desarrolló en medio de un ambiente marcado por la expectativa política que ha generado la segunda vuelta presidencial. Imágenes y reportes del encuentro mostraron a Uribe compartiendo con De La Espriella, conocido entre sus seguidores como “El Tigre”, consolidando una cercanía que para muchos representa el fortalecimiento de una alianza estratégica entre el candidato y uno de los sectores más influyentes de la derecha colombiana.

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La visita se produjo luego de que los resultados preliminares divulgados por la Registraduría Nacional ubicaran a De La Espriella como el candidato más votado de la primera vuelta presidencial. Según las cifras oficiales, obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74 % de la votación, mientras que su rival en la segunda vuelta, Iván Cepeda, alcanzó 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90 %.

El encuentro también fue interpretado como una muestra de acompañamiento institucional y político del Centro Democrático, partido que quedó por fuera de la segunda vuelta luego de la derrota de Paloma Valencia, pero que ahora parece concentrar esfuerzos en respaldar la candidatura de De La Espriella.

La presencia de Uribe en Barranquilla ocurre en momentos en que la confrontación política entre los dos finalistas ha elevado el tono de la campaña. Precisamente, uno de los episodios más recientes se produjo luego de que Iván Cepeda invitara públicamente a De La Espriella a participar en un debate político y electoral.

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La respuesta del candidato de Defensores de la Patria llegó a través de su cuenta de X, donde condicionó su participación a que Cepeda reconociera previamente los resultados de las elecciones del pasado 31 de mayo.

“¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron. Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo. Esto no es con negociadores como los que acostumbras en tu acompañamiento a las FARC y demás bandidos; esto es de cara al pueblo y sin condiciones”, manifestó De La Espriella en su publicación.

El candidato también lanzó fuertes cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro y contra el senador Cepeda, al afirmar que ambos deben responder ante los ciudadanos por las denuncias realizadas tras la primera vuelta.

En el mismo mensaje aseguró que “tienen que dar la cara al pueblo” y sostuvo que existe un supuesto plan para desconocer la voluntad expresada en las urnas. Además, afirmó que el debate permitiría que los colombianos conocieran las diferencias entre ambos proyectos políticos y pidió a los medios de comunicación ayudar a fijar una fecha para el encuentro.

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Mientras avanza la campaña hacia la segunda vuelta presidencial, la visita de Álvaro Uribe a la casa de Abelardo De La Espriella se convierte en uno de los movimientos políticos más comentados de los últimos días. El respaldo del expresidente fortalece la estrategia del candidato barranquillero y confirma que la disputa por la Casa de Nariño entra en una fase decisiva, donde cada alianza y cada apoyo pueden resultar determinantes para definir el futuro político del país.