Álvaro Uribe revela cuál ha sido la clave para mantener su matrimonio por más de 47 años

ARCHIVO - El expresidente Álvaro Uribe abandona una corte tras una audiencia en medio de su juicio por los supuestos delitos de soborno a testigos y fraude procesal en Bogotá, Colombia, el 10 de febrero de 2025. (AP Foto Fernando Vergara, Archivo)

Vanessa De la Torre es una reconocida figura del periodismo en Colombia, quien tiene una larga trayectoria en medios, en 2011 llegó a presentar la emisión del medio día de Noticias Caracol hasta el 2020, para luego llegar a la mesa de Blu Radio en ‘Mañanas Blu 10AM’. Actualmente, dirige en Caracol Radio, además de ser columnista para El País y ha incursionado también en el ámbito digital, sobre todo en su canal de YouTube.

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En su más reciente entrevista tuvo como invitado al líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien abrió su corazón a aspectos personales de su vida, tal como lo es su matrimonio de 47 años junto a doña Lina Moreno de Uribe. En el transcurso de la charla, De la Torre lanzó la pregunta que muchos colombianos se han hecho a lo largo de las últimas décadas: “¿Cómo hace doña Lina para lidiarlo a usted?”.

El secreto de un matrimonio de casi medio siglo

Entre risas y con la elocuencia, el exmandatario no dudó en reconocer la paciencia de su esposa, atribuyendo la duración de su unión en parte al tiempo que sus labores le exigían estar fuera del hogar. “Yo no sé, pregúntele. Yo creo que de pronto yo he sido un agitador callejero, he vivido tanto tiempo de mi vida en la calle o en los campos trabajando”, respondió con gracia.

Sin embargo, en su confesión llegó al hablar del cuidado diario que requiere una relación amorosa para no desgastarse con el tiempo, utilizando una metáfora poética para explicar la estabilidad de su hogar:

“Llevamos 47 años, yo le doy gracias a Dios, le trabajo constantemente. Aquellas rositas que tú tienes ahí hay que echarles agüita; claro, acuérdate de que los prodigios rosales o se renuevan o se marchitan cada día”, puntualizó el expresidente.

Del romanticismo a los estrados judiciales

A pesar del tono nostálgico y afectivo de la conversación, la realidad jurídica que rodea al exsenador en los últimos años terminó cruzándose en la entrevista. Uribe Vélez admitió con cierta ironía que, aunque en su juventud y primeros años de matrimonio se consideraba un hombre profundamente romántico y entregado a los poemas, las circunstancias de su vida pública lo han obligado a cambiar radicalmente sus lecturas de cabecera.

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El expresidente confesó que, infortunadamente, en los últimos años ha tenido que dejar de lado la literatura amorosa para concentrarse de lleno en estudiar el Código Penal con el fin de ejercer su defensa ante los múltiples procesos judiciales que afronta.

¿Quién es la esposa de Álvaro Uribe?

Lina Moreno de Uribe, esposa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, es una filósofa, escritora y académica antioqueña que se ha distinguido en la vida pública colombiana por mantener un perfil marcadamente discreto, intelectual y alejado del debate político partidista.

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Conocida por su postura sobria, su elegancia sin ostentaciones y un criterio propio que en ocasiones ha diferido públicamente de las posturas de su esposo, doña Lina es ampliamente respetada por diversos sectores del país, siendo considerada el pilar fundamental y el polo a tierra en la vida personal y familiar del líder del Centro Democrático a lo largo de sus casi cinco décadas de matrimonio.