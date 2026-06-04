Corte Suprema confirma condena contra Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe, por grupo paramilitar ‘Los 12 apóstoles"

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en última instancia la condena de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe y jefe de la organización ilegal ‘Los 12 Apóstoles’. Ese grupo criminal llevó a cabo un plan de ‘limpieza social’ en connivencia con agentes del Estado.

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El hermano del lider del Centro Democrático había sido absuelto en primera instancia y condenado en segunda, por lo que el caso fue estudiado por la Corte, la cual lo halló responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Este último, por el asesinato de Camilo Barrientos, conductor de un bus que fue baleado por dos sicarios luego de que el grupo criminal lo señalara como auxiliador de la guerrilla.

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“En los primeros años de la década de los noventa, en particular, durante los años 1990 a 1994, Santiago Uribe Vélez conformó y dirigió un grupo armado ilegal conocido como “Los Doce Apóstoles” que, desde la hacienda La Carolina, ubicada en el sector de los Llanos de Cuivá, en el municipio de Yarumal, llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas que consideraban como indeseables -ladrones, vendedores o consumidores de estupefacientes, entre otros- y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que operaban en la región norte del departamento de Antioquia, especialmente en los municipios de Yarumal, Campamento y Valdivia". Esto dijo la sentencia, que también indica que el grupo contó con el apoyo, por acción u omisión de agentes del Estado, principalmente de la Policía, y con particulares.

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Así pues, la Sala Penal confirmó que Santiago Uribe actuó con culpabilidad y dio punto final a este proceso que lleva décadas en los tribunales, y que ha sido La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó en última instancia la condena de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe y jefe de la organización ilegal ‘Los 12 Apóstoles’. Ese grupo criminal llevó a cabo un plan de ‘limpieza social’ en connivencia con agentes del Estado.