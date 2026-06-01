“Este cierre me llena de nostalgia”: Paloma Valencia expresó su dolor ante derrota en elecciones presidenciales

Este lunes 1 de junio, la excandidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se pronunció en redes sociales tras su derrota en las elecciones presidenciales del pasado 31 de mayo, donde quedó en tercer lugar con apenas cerca de 1,7 millones de votos y casi el 7 % de los sufragios.

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Agradeció a su equipo de campaña

La también senadora emitió un extenso mensaje agradeciendo a sus copartidarios y hablando de su posición de cara a la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. “Le doy gracias al Creador que me concedió esta maravillosa experiencia. A la Virgen que nos cobijó en cada paso. Equipo, voluntarios y queridos amigos que caminaron conmigo en esta campaña: Les escribo hoy con el corazón lleno de una dulce melancolía y una gratitud que no alcanza a describir ninguna palabra”, comenzó diciendo.

Valencia agradeció a quienes la rodearon el trabajo durante los meses de campaña y aseguró: “Me siento feliz por cada kilómetro recorrido con cansancio en el cuerpo pero fuego en el alma. He visto nuestra entrega total, sin desfallecer aún en los ataques más feroces, siempre pudo más nuestro amor profundo por Colombia”.

Calificó sus esfuerzos como una “noble terquedad de quienes soñamos en grande, quienes no nos conformamos; quienes esperamos más”, y expresó que el cierre de su candidatura la “llena de nostalgia”. “Duele saber que ya no serán las mismas madrugadas ni los mismos caminos juntos. Es una despedida que se siente pesada en el pecho, porque lo que vivimos fue real, fue bello y fue nuestro”, aseguró.

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Lo que sigue de cara a la segunda vuelta

“Y aunque hoy cerramos esta etapa, estoy convencida de que lo mejor para Colombia sigue por delante, lo mejor está (por) venir. (...) Como siempre y por siempre, vamos por una Colombia más grande, más justa, más libre. Derrotaremos al neocomunismo y su alianza con narco terrorismo y la corrupción. Como siempre, seguiremos defendiendo la Constitución y las instituciones”, señaló, reiterando indirectamente su apoyo a Abelardo de la Espriella, que anunció poco después de que se conocieran los resultados del preconteo de las elecciones.

“Colombia siempre por encima de todo, Colombia siempre nuestra prioridad. No vamos a parar hasta que Colombia se encuentre nuevamente su ruta hacia la libertad y el bienestar social”, finalizó Valencia.