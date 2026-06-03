“¿Hermanos Galán optaron por irse a ver ballenas?”: Rodrigo Lara tras decisión del Nuevo Liberalismo de no apoyar a ninguno de los candidatos a segunda vuelta

Rodrigo Lara, excandidato a la Alcaldía de Bogotá, arremetió contra los hermanos Galán

El exsenador y excandidato presidencial Rodrigo Lara cuestionó la decisión del Nuevo Liberalismo de no respaldar oficialmente a ninguno de los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial, luego de que el partido emitiera un comunicado en el que reafirmó su neutralidad frente a la contienda electoral.

A través de sus redes sociales, Lara reaccionó al pronunciamiento de la colectividad con un mensaje cargado de ironía dirigido a los hermanos Galán, principales figuras del partido.

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Rodrigo Lara se fue contra los hermanos Galán por decisión de no apoyar a ninguno de los candidatos a la presidencia en la segunda vuelta

“¿En este momento de país los hermanos Galán optaron por irse a ver ballenas?”, escribió el dirigente político que añadió que la postura adoptada por el Nuevo Liberalismo le parecía equivocada, aunque aseguró que no le generaba sorpresa, “lamentable, sí, pero tampoco sorprende”, agregó.

La reacción se produjo después de que el Consejo Nacional del Nuevo Liberalismo publicara un comunicado en el que dejó claro que no otorgará respaldo institucional a ninguna campaña o candidatura durante la segunda vuelta presidencial.

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En el documento, la colectividad señaló que mantiene su compromiso con la defensa de la Constitución de 1991, las instituciones democráticas y las libertades individuales. Asimismo, indicó que respetará la libertad de conciencia de sus dirigentes, militantes y simpatizantes para apoyar la opción política que consideren conveniente.

“El Nuevo Liberalismo informa a la opinión pública que no ha otorgado respaldo institucional a ninguna campaña, candidatura, organización o actividad de carácter proselitista en el marco del actual proceso político y electoral”, señaló el partido.

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La organización también advirtió que queda prohibido utilizar el nombre, el logotipo, los símbolos y demás elementos de identidad visual del partido en actividades o manifestaciones electorales que no cuenten con autorización expresa de su dirección nacional.

La decisión llega en un momento de alta polarización política, cuando diferentes sectores y movimientos han comenzado a definir apoyos de cara a la segunda vuelta presidencial.

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Mientras algunos dirigentes han pedido que las fuerzas políticas se alineen con una de las candidaturas en disputa, el Nuevo Liberalismo optó por mantener una posición institucional de independencia, permitiendo que sus integrantes tomen decisiones de manera individual.