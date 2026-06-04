Nequi suspenderá pagos por PSE durante una hora: esta es la fecha y el horario

Falla en el servicio de Nequi. (Foto: Archivo / captura de pantalla)

Nequi se ha convertido en una de las plataformas financieras digitales más usadas en Colombia, no solo para enviar y recibir plata entre usuarios, sino también para pagar servicios, hacer compras, mover dinero y usar herramientas que, para muchas personas, ya hacen parte de su rutina diaria. Por eso, cualquier pausa en sus servicios.

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En las últimas horas, Nequi comenzó a mostrar un aviso dentro de su aplicación móvil dirigido a quienes realizan pagos por PSE (Pagos Seguros en Línea), el sistema que permite hacer transferencias digitales a comercios desde cuentas de ahorro, cuentas corrientes y depósitos electrónicos.

De acuerdo con el mensaje que aparece en la app, los pagos por PSE desde Nequi no estarán disponibles temporalmente el lunes 8 de junio de 2026, durante una hora en la madrugada.

¿A qué hora no funcionarán los pagos por PSE en Nequi?

Según el aviso publicado en la aplicación, la suspensión será entre las 12:00 a.m. y la 1:00 a.m. del lunes 8 de junio de 2026.

“¿Haces pagos con PSE en la madrugada? Esto te interesa: el lunes 8 de junio de 2026, entre las 12:00 a.m. y 1:00 a.m., estaremos mejorando nuestra tecnología para ti. Durante ese rato no podrás hacer pagos PSE desde Nequi”, detalló la plataforma en el mensaje mostrado a sus usuarios.

Esto quiere decir que, durante ese lapso, quienes intenten hacer pagos a través de PSE usando Nequi como origen de los fondos podrían no completar la transacción. La suspensión, según el aviso, está relacionada con trabajos de mejora tecnológica.

¿Qué deberían hacer los usuarios de Nequi?

Aunque la interrupción está programada para la madrugada, horario en el que suele haber menor volumen de operaciones, la recomendación para los usuarios es anticipar cualquier pago importante que deba realizarse por PSE.

Esto aplica especialmente para quienes usan Nequi para pagar compras en línea, facturas, servicios, plataformas digitales, recargas o cualquier comercio que permita completar la transacción por medio de Pagos Seguros en Línea.

También es importante revisar directamente la aplicación antes de hacer cualquier movimiento, pues este tipo de avisos pueden actualizarse o modificarse según los ajustes técnicos de la plataforma.

¿Nequi seguirá funcionando para otros servicios?

El aviso conocido hasta ahora se refiere específicamente a los pagos por PSE desde Nequi. Por el momento, no se ha informado que otros servicios de la aplicación vayan a presentar afectaciones durante ese mismo horario.

Nequi cuenta con cerca de 27 millones de usuarios en Colombia, de acuerdo con cifras recientes citadas por medios especializados y de servicio, lo que explica por qué este tipo de anuncios suelen generar interés entre quienes dependen de la app para operaciones cotidianas