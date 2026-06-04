Nueva masacre sacude al país: fueron encontrando cadáveres regados en la carretera

Una nueva masacre en Colombia vuelve a encender las alarmas por la crítica situación de orden público en el norte del Cauca, donde cuatro personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en un hecho que las autoridades aún intentan esclarecer.

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El episodio violento ocurrió en inmediaciones de la vereda San Isidro, corregimiento de Mondomo, un sector estratégico ubicado cerca de la vía Panamericana, uno de los principales corredores viales que conecta al suroccidente del país y que históricamente ha sido escenario de disputas entre grupos armados ilegales, control territorial y economías ilícitas.

Masacre número 60 del año enciende alarmas: cuatro asesinados en corredor estratégico del Cauca

De acuerdo con información del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), este caso corresponde a la masacre número 60 registrada en Colombia durante 2026, lo que mantiene al departamento del Cauca como uno de los más afectados por este tipo de hechos violentos en el país.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Anderson Velasco, Kevin Pulgarín Ruiz, Sebastián Rivera y un cuarto hombre oriundo del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, cuya identidad aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes.

Hallazgo de los cuerpos

Según el relato de líderes sociales de la zona, el caso comenzó a conocerse en las primeras horas de la mañana del miércoles 3 de junio, cuando campesinos del sector alertaron sobre la presencia de varios cuerpos abandonados en diferentes puntos de las vías terciarias que comunican el corregimiento de Mondomo.

Un representante comunitario describió la escena afirmando que:

“Primero los compañeros del sector de San Isidro encontraron dos cadáveres, estaban a un costado de la vía de acceso a la zona; después encontraron los otros dos cuerpos en esa misma parte de Mondomo”, relataron líderes de la región.

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De acuerdo con estas versiones, las víctimas no serían habitantes conocidos del sector, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre el origen del crimen y las circunstancias en las que fueron trasladadas hasta la zona rural.

El hallazgo de los cuerpos generó temor entre las comunidades campesinas, que denuncian que esta región permanece bajo presión constante de estructuras armadas ilegales, amenazas, extorsiones y disputas por el control de corredores estratégicos utilizados para el tránsito de mercancías ilícitas.

Una región marcada por la violencia

El norte del Cauca ha sido durante años uno de los territorios más afectados por la violencia armada en Colombia, debido a la presencia de múltiples actores ilegales y a la fragmentación de estructuras criminales que se disputan el control territorial.

Según Indepaz, en esta zona hacen presencia grupos como el Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos, ambos pertenecientes al Bloque Occidental Jacobo Arenas, además de otras organizaciones armadas locales que operan en la región.

Estas estructuras mantienen disputas por el control de rutas estratégicas que conectan el Cauca con el Valle del Cauca, lo que ha intensificado los episodios de violencia en municipios como Santander de Quilichao, Suárez, Toribío y Caloto.

Alertas ignoradas

La situación en esta región ya había sido advertida por la Defensoría del Pueblo, que ha emitido varias alertas tempranas sobre el riesgo que enfrentan las comunidades.

Entre ellas se encuentra la AT 013 de 2025, que advierte sobre la imposición de normas ilegales, restricciones a la movilidad, amenazas y formas de control social ejercidas por actores armados.

También está vigente la AT 036 de 2023, que alertó sobre el incremento de la confrontación entre grupos armados en el norte del Cauca y el impacto directo sobre la población civil.

A pesar de estas advertencias, los hechos violentos continúan registrándose en la región, lo que ha generado preocupación entre líderes sociales y defensores de derechos humanos.

Investigación en curso

Mientras avanzan las labores de inspección técnica en la zona, las autoridades judiciales trabajan en la identificación plena de las víctimas y en el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrió la masacre en Santander de Quilichao.

Hasta el momento no se han reportado capturas relacionadas con el caso, y las investigaciones se concentran en determinar qué grupo armado estaría detrás del múltiple homicidio.

Llamado de las comunidades

Líderes sociales del norte del Cauca han reiterado su preocupación por la falta de respuestas efectivas frente a la crisis de seguridad.

Señalan que, pese a las alertas emitidas, la población continúa expuesta a hechos violentos que se repiten con frecuencia en la región.

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Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta ante el temor de nuevos hechos de violencia en una zona que sigue siendo uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia.