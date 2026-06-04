Petro respaldó el retiro de la Constituyente, pero advirtió sobre el avance de la extrema derecha

El presidente Gustavo Petro emitió su primer pronunciamiento oficial luego de que el Comité Promotor de la Asamblea Nacional Constituyente oficializara el retiro del proyecto y la suspensión en la recolección de firmas. El mandatario, lejos de moderar su discurso en plena campaña de segunda vuelta presidencial, lanzó duras advertencias sobre el futuro político del país y justificó los motivos que, según su visión, impidieron avanzar con la iniciativa popular.

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A través de sus canales oficiales, el jefe de Estado argumentó que la parálisis de la propuesta se debe a la polarización evidenciada en las urnas y a los bloqueos legislativos. Sin embargo, alertó que este escenario plantea un panorama crítico para la democracia colombiana.

“La decisión electoral reflejada en las últimas elecciones, al reflejar una profunda división ciudadana, no permite que el constituyente se convoque a sí mismo y ha dejado abierta la puerta de un regreso a los métodos del fascismo violento”, notificó el presidente Petro de forma categórica.

El Congreso en la mira por el freno a las reformas sociales

En su extensa declaración, el mandatario defendió que el proceso constituyente nació con el propósito de blindar los derechos fundamentales de la Carta Política de 1991 y profundizar en transformaciones clave en materia pensional, laboral, minera, de servicios públicos y educación. Petro responsabilizó de forma directa al poder legislativo por el estancamiento de estas iniciativas, señalando que los canales institucionales tradicionales le fallaron a las demandas de la población.

“La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente (...) buscaba llenar el vacío que el actual Congreso de la República, que por un voto no permitió la consulta popular, frenó las reformas para el pueblo. La constituyente no tenía más objetivo que mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano”, aseguró el jefe de Estado.

Según el análisis presidencial, la suerte de los cambios sociales ejecutados y los que restan por tramitar dependerá de cómo se reorganice la ciudadanía de cara al futuro inmediato, insistiendo en que “el pueblo debe primero determinar, en tranquilidad, su mayoría y definir el destino de la nación”.

Una alerta por el “crecimiento del odio” y el llamado al Acuerdo Nacional

Haciendo uso de referentes teóricos de la ciencia política, el mandatario describió la situación actual como un momento de vulnerabilidad institucional frente a sectores radicales. “Hoy lo que ha crecido es el fascismo y el peligro no solo de la derogación de todas las conquistas sociales logradas, sino la muerte misma de la democracia (...), se muestra, como decía Gramsci, bajo la forma de los monstruos”, complementó.

El presidente denunció ser blanco diario de ataques provenientes de los “privilegiados y poderosos de siempre”, vinculando este fenómeno al estancamiento de su proyecto político. Pese a la dureza de sus afirmaciones, respaldó formalmente el cambio de estrategia del petrismo, que ahora busca unificarse bajo la propuesta de un Gran Acuerdo Nacional liderada por figuras como el senador Iván Cepeda para captar sectores de centro en el marco de la contienda electoral.

“Apoyo la determinación que el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente ha tomado al suspender el proceso de recolección de firmas. La decisión de hoy, definir su próximo gobierno, es la prioridad del constituyente, es decir del pueblo”, concluyó el mandatario, cerrando un capítulo clave de la agenda gubernamental.