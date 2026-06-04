Carlos Antonio Vélez encendió la polémica por advertencia sobre la segunda vuelta: “podría ser la última vez que usted vaya a las urnas”

Carlos Antonio Vélez volvió a meterse de lleno en la conversación política del país, esta vez en medio del ambiente electoral que se vive por la segunda vuelta presidencial en Colombia, programada para el próximo 21 de junio, en la que se enfrentarán Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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Durante una intervención en su programa Palabras Mayores, emitido este miércoles 4 de junio, el periodista deportivo hizo un llamado directo a los ciudadanos para que salgan a votar, pero sus palabras generaron controversia por el tono de advertencia que usó frente a una eventual victoria de la izquierda.

“No se les olvide el día 21 la cita que tienen. Ya se cumplió la primera parte, ahora viene el segundo tiempo. El segundo tiempo es para cerrar el partido. El 21 hay que salir ir a votar. Vote. Vote. Porque si no vota o vota mal, esta podría ser la última vez que usted vaya a las urnas”, aseguró Vélez en el fragmento conocido por Publimetro Colombia.

La advertencia de Carlos Antonio Vélez sobre la segunda vuelta

La frase que más llamó la atención fue precisamente aquella en la que Vélez aseguró que, si los ciudadanos no votan o “votan mal”, esta podría ser la última oportunidad en la que acudan a las urnas. La declaración se da en una campaña que, según han registrado medios internacionales, ya está marcada por una fuerte polarización y por llamados de diferentes sectores a bajar el tono de la confrontación política.

En su intervención, Vélez también pidió a los electores pensar en el país que podrían heredar sus hijos y nietos, además de advertir sobre los mensajes que circulan en esta época electoral. Sus afirmaciones, sin embargo, corresponden a una postura personal y política del periodista, no a un hecho probado sobre el futuro institucional del país.

“No se dejen engañar porque por esta época vienen todo tipo de mensajes. No, que es que va a acabar con esto, que va a acabar con aquello, que si este cuidado piensen en sus nietos, en sus hijos, en el país que van a heredar”, dijo.

También criticó a universitarios

Otro de los apartes que puede generar conversación tiene que ver con los señalamientos que hizo contra sectores universitarios. Vélez cuestionó a jóvenes que, según él, salen a protestar sin saber por qué y los calificó como “borregos”.

“Los universitarios que uno supone que tienen un poquito de algo en la cabeza. Eh, ayer, por ejemplo, claro, uno también entiende que eso está infestado, está por grupos armados, por delincuencia, en fin, pero hay algunos que como borrego salen a gritar y no saben por qué, a tirar piedra y no saben por qué”, afirmó.

El comentario puede abrir otro frente de controversia, especialmente porque involucra a estudiantes en medio de una campaña en la que el voto joven suele ser clave para las aspiraciones de los candidatos.

Vélez habló de libre empresa y empleo

El periodista también relacionó el resultado electoral con posibles impactos sobre la libre empresa y el empleo de los padres de algunos jóvenes universitarios. Según su lectura, una victoria de la izquierda podría poner en riesgo las condiciones económicas de familias que han pagado la educación de sus hijos.

“Y algunos van fletados y no saben el daño que están haciendo. Incluso a sus mismos padres que les pagan la educación tienen un empleo que podrían perder, podrían perder si no hay una libre empresa. Y entonces mañana ¿qué? ¿Con qué cara van a mirar a sus padres?”, agregó.

Por ahora, sus declaraciones se suman a una campaña presidencial que sigue elevando la tensión entre sectores de izquierda, derecha y centro. Incluso figuras como Sergio Fajardo han pedido poner fin a la polarización y al odio político, mientras evitan tomar partido por alguno de los dos candidatos que estarán en la segunda vuelta.

La intervención de Vélez, como era de esperarse, no pasó desapercibida, no solo porque se trata de una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo en Colombia, sino porque trasladó su estilo frontal y futbolero a uno de los temas más sensibles del país: la elección del próximo presidente.