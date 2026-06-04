Capturan a hombre que pretendía salir del país con dos ardillas coloradas entre sus genitales: las había drogado

En el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, un hombre fue capturado intentando salir del país para comerciar con dos animales silvestres que llevaba escondidos entre su ropa. El ciudadano, de 25 años, fue sorprendido por las autoridades en medio de los controles aeroportuarios cuando notaron que tenía una actitud sospechosa, y al inspeccionarlo encontraron que tenía dos ardillas coloradas escondidas en sus partes íntimas.

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Una de las ardillas falleció

Al parecer, el hombre, oriundo del Cesar, pretendía viajar a República Dominicana para vender a los dos animales por un valor estimado de 30 millones de pesos. Ambas ardillas le fueron incautadas tras su detención y entregadas al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena. Esa entidad confirmó que los dos individuos habrían sido drogados para poder ocultarlos, e informó que, lastimosamente, uno de ellos falleció.

Por su parte, La ardilla sobreviviente recibió hidratación con suero y permanece bajo monitorio permanente con la intención de que, cuando se recupere, puedan liberarla en su habitat natural.

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“Las ardillas estaban envueltas en una bolsa de tela con perforaciones, lo que agravó su estado de salud. Pese a los esfuerzos realizados, una de las dos no resistió y falleció. La otra recibió atención prioritaria por parte de profesionales especializados para contrarrestar los efectos nocivos de la sustancia que presuntamente le había sido suministrada”, detallaron en un informe.

El ciudadano capturado deberá responder por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y por la muerte del animal, según informó el comandante de la Policía de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña.

Llamado a la ciudadanía

Este no es el primer caso de animales escondidos en los genitales que se presenta durante 2026. En mayo, una pareja fue capturada, también en el aeropuerto Rafael Núñez, por ocultar tres monos en su entrepierna para llevar a República Dominicana. Por esto, desde la autoridad ambiental hicieron un llamado a la ciudadanía para que no compre, venda o comercialice animales silvestres, pues les pueden generar sufrimiento e incluso la muerte.

“No permitiremos que nuestra biodiversidad sea objeto de tráfico ilegal. Continuaremos fortaleciendo los controles en aeropuertos, terminales y demás puntos estratégicos para proteger las especies silvestres y llevar ante la justicia a quienes atenten contra los recursos naturales del país”, aseguró el general Peña.