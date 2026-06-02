“Petro es un pichón de dictador”: Federico Gutiérrez aseguró que sería mejor que renunciara para hacer campaña como hizo su socio en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro tras los cuestionamientos que el mandatario ha hecho al proceso electoral y a los resultados de la primera vuelta presidencial. Fico aseguró que el jefe de Estado desconoce las reglas democráticas y le pidió apartarse del cargo si su intención es participar activamente en la campaña de segunda vuelta.

Durante una declaración ante los medios de comunicación, Gutiérrez afirmó que el comportamiento del presidente representa un riesgo para la institucionalidad del país.

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Fico lanzó fuertes críticas a Petro y dijo que era mejor que renunciara para hacerle campaña a Cepeda

“Petro es un pichón de dictador, eso es lo que él quiere ser, un dictador. Y Colombia no se lo va a aceptar. Gracias a Dios le quedan muy poquitos días al frente de la Presidencia, aunque si quiere renunciar mejor que renuncie ya y se vaya a hacer campaña. Como hizo su socio político, los corruptos de los que se robaron a Medellín tan solo unos tres años”, afirmó.

Gutiérrez sostuvo que los resultados de la primera vuelta deben ser respetados y aseguró que las instituciones encargadas de organizar los comicios actuaron con garantías para todos los sectores políticos.

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“Claro que hay que reconocer los resultados de las elecciones. Y desde Medellín vamos a seguir defendiendo la institucionalidad”, indicó.

El mandatario local aseguró que durante la jornada electoral observó directamente el funcionamiento del proceso y expresó su respaldo a la Registraduría.

Asimismo, cuestionó que Petro haya puesto en duda los resultados, “ahora Petro, como perdió; entonces, como es un mal perdedor, sale ahorita a decir que no va a reconocer los resultados”, dijo.

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El alcalde de Medellín también criticó la participación del presidente en asuntos electorales y consideró que existe un trato desigual frente a otros funcionarios públicos.

“Es absurdo ver cómo hoy Petro como presidente cree que está por encima de la ley, se burla del país y hace lo que quiera, participación política. Ay donde alguno de los alcaldes hubiéramos dicho algo en relación con la política, ya nos hubieran sancionado o destituido”, sostuvo.

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Uno de los apartes más duros de la intervención estuvo relacionado con la posibilidad de que se generen alteraciones del orden público en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial.

“Y se están adelantando ya a la segunda vuelta, donde no van a reconocer los resultados, con la amenaza de que entonces, si no son ellos, incendian el país. Toda esa violencia que se pueda llegar a generar, yo responsabilizo directamente a Petro”, manifestó.

Por ello hizo un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para proteger el sistema democrático, “aquí hay orden y aquí hay autoridad”, expresó.

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Gutiérrez también cuestionó el papel de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes frente a las actuaciones del presidente.

“Eso no es una Comisión de Acusaciones, es una comisión de aplausos a lo que hace el presidente Petro”, aseguró.

Finalmente, el alcalde de Medellín aseguró que continuará ejerciendo oposición al Gobierno nacional, “va a pasar a la historia como el peor presidente de la historia de Colombia, como el gobierno más corrupto. No le tenemos miedo, vamos a seguir resistiendo y nosotros vamos a seguir cuidando a Medellín, Antioquia y vamos a seguir sacando a Colombia adelante desde las regiones”.